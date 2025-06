Mesero esplode di colori e festeggiamenti durante la Junior Color Run 2025

La Junior color run di Mesero ha portato colori e allegria nel paese, unendo sport e comunità.

Sabato 14 giugno, nel pomeriggio, Mesero si è trasformata in un’esplosione di colori e festeggiamenti. L’ottava edizione della «Junior color run» ha richiamato una folla di partecipanti che ha percorso le vie del paese, attraversando i quattro storici rioni. Un evento che non è solo una corsa, ma un vero e proprio momento di aggregazione per la comunità.

Un percorso colorato tra i rioni

Il tracciato della corsa, ben progettato, ha visto i partecipanti cimentarsi in tappe colorate, ognuna rappresentata da un colore simbolo del rione di appartenenza: Cassin, Canal Gross, Sciavattit e Lavandera. Ogni tappa era un’occasione per sprigionare energia e divertimento, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto grandi e piccini. “Vedere i bambini ridere e giocare mentre corrono è un’esperienza unica”, ha commentato Sara Grimoldi, presidente del Comitato genitori, che ha curato l’organizzazione dell’evento con il patrocinio del Comune.

Convivialità e buona musica

Dopo la corsa, la festa non si è certo fermata. Una grande grigliata allestita presso la tenso-struttura ha accolto i partecipanti, creando un momento di convivialità e condivisione. “Volevamo che fosse un evento per tutti, per divertirci insieme e mangiare del buon cibo”, ha aggiunto Grimoldi, soddisfatta della partecipazione. La serata si è conclusa con musica dal vivo, grazie al gruppo “Different Roads”, che ha animato l’atmosfera già festosa, portando i presenti a ballare e cantare.

Un successo per la comunità

L’evento è stato parte di una due giorni organizzata dall’Amministrazione comunale, culminata con la cerimonia di premiazione del «Palio dei rioni», che quest’anno ha visto trionfare il rione Lavandera. “È stata una giornata piena di energia, colori e sorrisi. Il ricavato di questa manifestazione andrà a supportare i progetti per ampliare l’offerta formativa della nostra scuola”, ha concluso la presidente, lasciando presagire già il desiderio di ripetere l’evento il prossimo anno.

Il futuro è colorato

Con l’entusiasmo palpabile e la comunità riunita in un abbraccio festoso, la Junior color run di Mesero ha dimostrato che eventi come questi non sono solo competizioni, ma occasioni per rafforzare legami e condividere momenti indimenticabili. Rimane una domanda: quale sarà il prossimo tema della corsa? La risposta, per ora, è avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: l’attesa per la prossima edizione è già iniziata.