Il Legnano Softball conquista Collecchio con due vittorie schiaccianti

Il Legnano Softball centra due vittorie consecutive a Collecchio, consolidando il secondo posto in classifica.

Due partite, due vittorie. Il Legnano Softball non si ferma e continua a sorprendere, imponendosi con autorità sul campo del Collecchio. Un 4-0 in gara 1, seguito da un travolgente 8-0 in gara 2. Risultati che non solo confermano il secondo posto della squadra, ma che ampliano anche la striscia di successi a nove. Una marcia trionfale in un campionato di Serie A2 che si fa sempre più interessante.

Gara 1: inizio potente e difesa impenetrabile

Le biancorosse partono a razzo. Già nel primo inning, segnano due punti, dimostrando subito la loro determinazione. La difesa, solida come una roccia, riesce a mantenere a zero le avversarie, grazie a una prestazione straordinaria del pitching staff. Si chiude con un altro punto nel settimo inning, un finale che lascia poco spazio alle avversarie.

Gara 2: un diluvio di punti

La seconda gara è una vera e propria dimostrazione di forza. Il Legnano non lascia scampo e chiude con 13 valide, infliggendo un pesante 8-0 alle padrone di casa. Collecchio, limitato a una sola valida, non riesce a opporre resistenza. Una vittoria che parla chiaro, sottolineando il momento di forma della squadra.

Le parole di coach Blanco

“È stata una doppia sfida molto impegnativa”, afferma il tecnico del Legnano, Argenis Blanco. “Abbiamo dovuto affrontare non solo la trasferta, ma anche il caldo torrido, con temperature che sfioravano i 36 gradi. Ma la squadra è stata preparata. La nostra preparazione fisica ha dato i suoi frutti. Le ragazze si sono comportate in modo esemplare, mantenendo alta la concentrazione e gestendo bene l’idratazione.”

Un nuovo arrivo che cambia le carte in tavola

Un focus particolare va al nuovo catcher, Maria Valls. “Ci ha dato equilibrio e sicurezza dietro il piatto”, spiega Blanco. Una figura che si è rivelata fondamentale, contribuendo a una rotazione più efficace delle atlete. Ogni membro della squadra ha dato il massimo, mostrando intensità e spirito di gruppo. La determinazione è palpabile, e il coach non nasconde il suo entusiasmo.

Obiettivi futuri e sfide in arrivo

“Siamo in un buon momento di forma e vogliamo continuare così”, conclude Blanco. “Abbiamo raggiunto nove vittorie consecutive e il nostro obiettivo è arrivare a dieci, puntando al primo posto in classifica.” Sabato 21 giugno, al campo “Peppino Colombo”, si preannuncia un match di grande interesse contro la capolista New Bollate. I tifosi sono in fibrillazione, e l’attesa cresce.