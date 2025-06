Bennet espande il suo impero retail con due nuove gallerie nel 2025

Bennet annuncia l'acquisizione di due gallerie, consolidando la sua posizione nel mercato.

Un colpo da maestro nel mondo del retail: Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. ha appena annunciato l’acquisizione di due nuove gallerie, una al Centro Commerciale Molinetto di Mazzano e l’altra all’Eurosia di Parma. Con un investimento di circa 50 milioni di euro, Bennet porta il suo patrimonio immobiliare a 52 gallerie, segnando un passo decisivo nella sua strategia di espansione.

Una mossa strategica

Questa operazione non è solo un ampliamento della rete, ma rappresenta un consolidamento della leadership di Bennet nel settore immobiliare retail. L’acquisizione delle gallerie commerciali è in linea con la propria strategia di sviluppo, mirata a selezionare e valorizzare asset che rispondano a criteri rigorosi. “Siamo entusiasti di questa opportunità”, afferma un portavoce della società, sottolineando l’importanza delle nuove acquisizioni per il futuro dell’azienda.

Dettagli delle nuove gallerie

Il Centro Commerciale Molinetto di Mazzano vanta 46 negozi su una Superficie Lorda Affittabile (GLA) di 7.369 mq, escludendo l’ipermercato. Dall’altra parte, l’Eurosia di Parma comprende 34 negozi su una GLA di 6.559 mq. Entrambi i centri sono strategicamente posizionati in aree con un forte bacino di utenza. Le gallerie rispondono a criteri di accessibilità e performance, elementi chiave per il successo commerciale.

Stabilità e innovazione

Assicurata la continuità dei brand e dei tenant attuali, Bennet punta a mantenere una stabilità che garantisca valore ai visitatori e ai partner commerciali. “Gallerie Bennet” non è solo un marchio; è un’identità ben definita, progettata per offrire un’esperienza unica ai clienti, unendo shopping, divertimento e sostenibilità.

Un’esperienza che evolve

Il gruppo si impegna a offrire una gamma di servizi utili per la vita quotidiana, affiancata da un ricco programma di eventi e promozioni. Le Gallerie Bennet si configurano come un nuovo punto di riferimento per le comunità locali, un luogo dove le esigenze dei cittadini si incontrano con un’esperienza di shopping evoluta. Con un approccio innovativo, l’azienda mira a riunire sotto un unico marchio realtà locali e grandi nomi nazionali e internazionali.

Prospettive future

Questa espansione segna un capitolo importante per Gallerie Commerciali Bennet. Con il panorama del retail in continua evoluzione, la società si prepara a rispondere alle sfide del mercato con una strategia lungimirante. Quali altre sorprese ci riserverà il futuro? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: Bennet è pronto a segnare il passo nel mondo del commercio.