Un ciclista aggredito a Buccinasco: la violenza colpisce ancora

Un ciclista aggredito da quattro ragazzi a Buccinasco, la situazione è allarmante.

Un nuovo episodio di violenza ha scosso Buccinasco. Sabato pomeriggio, un uomo in bicicletta è stato aggredito da un gruppo di quattro giovani, un attacco che ricorda altri episodi recenti nella zona. La denuncia è stata presentata dal figlio della vittima, che ha raccontato i dettagli inquietanti dell’aggressione.

La rapina avvenuta nel pomeriggio

Era circa le 18.45 quando l’uomo è stato avvicinato da quattro ragazzi di circa vent’anni. L’aggredito, mentre pedalava in zona San Marino, si è visto sbarrata la strada. “Lo hanno fatto cadere dalla bici, picchiandolo a calci e pugni”, ha dichiarato il figlio, visibilmente scosso. Il gruppo di giovani non si è limitato a picchiare l’uomo: gli hanno strappato una catenina d’oro dal collo, un gesto che ha segnato l’ennesimo attacco a scopo di rapina nella zona.

Le indagini in corso

Dopo l’aggressione, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto, lasciando l’uomo a terra. Per fortuna, nonostante la violenza subita, la vittima non ha riportato gravi ferite, ma la paura e il dispiacere per la collanina rubata sono palpabili. I carabinieri sono già al lavoro, raccogliendo testimonianze e mettendo in moto le indagini per rintracciare gli aggressori.

Un precedente allarmante

Questo non è il primo episodio di violenza a Buccinasco. Poco tempo fa, un altro anziano era stato aggredito sempre con modalità simili. In quell’occasione, nella zona di Fratelli Cervi, due ragazzi avevano avvicinato un uomo, strappandogli la catenina d’oro. La paura tra i residenti cresce, alimentata dalle notizie di aggressioni sempre più frequenti.

Segnali inquietanti

In un contesto di crescente insicurezza, i carabinieri sono intervenuti anche nei pressi del campo Scirea, dove era stata segnalata la presenza di un giovane armato di un’accetta. Al loro arrivo, però, il ragazzo era già scomparso. Questi eventi lasciano un segno profondo nella comunità, che chiede maggior sicurezza e interventi efficaci.

Riflessioni sulla sicurezza

Le aggressioni a Buccinasco pongono interrogativi sulla sicurezza della comunità, spingendo i cittadini a chiedere risposte e azioni concrete. Cosa si sta facendo per fermare questa spirale di violenza? E come possono le autorità garantire la sicurezza dei residenti? Il dibattito è aperto e l’ansia cresce.