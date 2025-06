Sciopero ferroviario in Lombardia: disagi e cancellazioni per i pendolari il 16 giugno 2025

Lunedì di disagi per i pendolari lombardi: sciopero indetto da ORSA provoca cancellazioni e ritardi.

Un lunedì da dimenticare per i pendolari lombardi. Lo sciopero del personale ferroviario, indetto da ORSA, ha preso il via alle 3:00 del 16 giugno 2025 e si protrarrà fino alle 2:00 del giorno successivo. Le conseguenze? Disagi su tutta la rete ferroviaria, con variazioni e cancellazioni attese nei servizi Regionali, Suburbani e di Lunga Percorrenza di Trenord.

I dettagli dello sciopero

La protesta ha colto di sorpresa molti viaggiatori, costringendoli a rivedere i propri piani di viaggio. I pendolari possono solo sperare che le fasce orarie garantite funzionino a dovere. Trenord ha assicurato che i treni in partenza dalle 6:00 e dalle 18:00, con arrivo previsto entro le 9:00 e le 21:00, saranno mantenuti, ma la situazione è fluida e ogni aggiornamento è fondamentale.

Servizio Malpensa Express

Particolare attenzione è riservata al servizio Malpensa Express. In caso di cancellazioni, sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Un’ulteriore complicazione per i turisti e i viaggiatori in arrivo all’aeroporto, che già si trovano a fronteggiare il caos causato dallo sciopero. Come ci si deve muovere? Ci si affida a comunicazioni ufficiali, ma la frustrazione è palpabile.

Testimonianze dai pendolari

“Non sapevo di questo sciopero fino a stamattina,” racconta Marco, un pendolare milanese. “Ho perso il treno e ora sono in attesa di capire quando potrò partire.” La rabbia e la confusione sono sentimenti comuni tra i viaggiatori. Diversi utenti sui social media esprimono il loro disappunto. “Non è possibile che ogni mese ci sia uno sciopero,” scrive una passeggera. “Le soluzioni alternative sembrano sempre insufficienti.”

Prospettive future

La situazione non è destinata a migliorare a breve termine. Con i pendolari costretti a usare mezzi alternativi o a restare bloccati, ci si chiede quali misure verranno adottate in futuro per evitare simili disagi. La comunicazione tra le aziende di trasporto e i viaggiatori deve migliorare. In questo clima di incertezza, è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità e sugli sviluppi della situazione.