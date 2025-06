Ricerche in corso per il ragazzo disperso nel fiume Adda a Cassano

Dopo il tuffo nel fiume Adda, le ricerche del ragazzo continuano nonostante le avverse condizioni meteo.

Le ricerche del diciassettenne tuffatosi nel fiume Adda ieri pomeriggio a Cassano, Milano, sono riprese poco dopo le 8 di stamane. Il giovane, che ha deciso di tuffarsi nelle acque torbide del fiume intorno alle 18, non è più riemerso. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che spera in un esito positivo.

Interruzione delle operazioni

Le operazioni di ricerca erano state sospese a causa delle forti piogge che avevano colpito la zona. Il maltempo ha reso l’acqua del fiume Adda particolarmente torbida, complicando ulteriormente il lavoro dei vigili del fuoco. Le condizioni di visibilità erano ridotte al minimo, e il fango ha costretto le squadre di soccorso a fermarsi per garantire la loro sicurezza. Ma ora la situazione sembra migliorare, e gli sforzi per recuperare il ragazzo continuano con rinnovata determinazione.

Focus sulle chiuse del canale della Muzza

Le ricerche si stanno concentrando nelle aree intorno alle chiuse del canale della Muzza, dove la corrente potrebbe aver portato il giovane. Sono presenti sul posto le squadre del personale specializzato, tra cui il nucleo Fluviale e i membri di Tas, Gorgonzola. A breve, si uniranno anche i sommozzatori e i droni Sapr, strumenti cruciali per scandagliare le acque in modo più efficace.

Testimonianze e preoccupazioni

In queste ore, le testimonianze di chi era presente al momento del tuffo si fanno più frequenti. Alcuni giovani hanno raccontato di aver visto il ragazzo tuffarsi, ma di non averlo più visto riemergere. “È stato un momento di puro terrore. Tutti noi siamo rimasti paralizzati”, ha commentato un testimone. La paura e l’ansia si respirano nell’aria, mentre amici e familiari attendono con il fiato sospeso notizie dal fronte delle ricerche.

Un evento che richiama l’attenzione

Questa tragedia non è solo un fatto di cronaca. È un richiamo all’attenzione su quanto sia importante rispettare la potenza della natura. I fiumi, affascinanti e insidiosi, possono nascondere insidie per chi non ne conosce bene i rischi. Le autorità locali hanno lanciato appelli alla prudenza, invitando tutti a evitare comportamenti imprudenti, specialmente in condizioni meteo avverse.

Un finale incerto

Le ricerche proseguono, ma la situazione rimane critica. La comunità è unita in preghiera, sperando in un miracolo. Il tempo è un fattore cruciale, e ogni minuto conta. Le domande rimangono senza risposta: il ragazzo sarà trovato? Cosa è successo realmente? Gli aggiornamenti sono attesi e la tensione è palpabile.