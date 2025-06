Milano: una donna aggredita dall’ex nonostante il divieto di avvicinamento

Un tragico episodio di violenza ha colpito Milano, dove una donna è stata aggredita dall'ex nonostante un divieto di avvicinamento.

Un episodio drammatico si è consumato a Milano sabato scorso, quando una donna di 32 anni di origine peruviana è stata aggredita dall’ex compagno. Nonostante un divieto di avvicinamento in vigore, l’uomo, di 31 anni e anch’egli peruviano, ha seguito la vittima fino al parco in via Marcantonio Colonna, dove ha sfogato la sua rabbia con schiaffi e pugni.

Il contesto dell’aggressione

Il fatto è avvenuto in un parchetto a pochi passi da piazza Firenze, zona nordovest della città. La donna, mentre si trovava nel parco, ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, tra cui un cittadino che ha prontamente soccorso la vittima. Quando i vigili urbani, di passaggio intorno alle 21.30, sono intervenuti, hanno trovato la donna in condizioni critiche, con il labbro sanguinante e segni evidenti sul viso.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini condotte dalla polizia locale, l’aggressione non è stata un episodio isolato. L’ex compagno aveva già seguito la donna in treno, mentre si dirigeva verso Milano per il suo lavoro come badante. Al momento dell’intervento, l’uomo era in evidente stato di alterazione alcolica. La violenza è iniziata quando l’ha afferrata per il collo, colpendola alle spalle senza alcuna pietà. I dettagli dell’aggressione sono agghiaccianti: il ripetersi della violenza in una società che continua a combattere contro questo tipo di crimine solleva interrogativi inquietanti.

La reazione delle autorità

Dopo l’arresto, la polizia ha confermato che l’aggressore aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento nei confronti della vittima. Questo caso riapre il dibattito sulla protezione delle donne vittime di violenza domestica e sull’efficacia delle misure di protezione attuate. Le domande rimangono: come è possibile che un uomo, già colpito da un provvedimento restrittivo, possa avvicinarsi e aggredire la sua ex compagna? Quali sono le misure necessarie per garantire la sicurezza delle donne che si trovano in simili situazioni?

Un fenomeno allarmante

Questa aggressione è solo l’ultima di una lunga serie di episodi di violenza di genere che continuano a verificarsi in tutta Italia. Si stima che una donna su tre abbia subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Le istituzioni e la società civile devono unire le forze per affrontare questo fenomeno in modo deciso e risoluto. L’educazione alla parità di genere e il supporto alle vittime sono elementi fondamentali per cambiare questa triste realtà.