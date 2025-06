Inseguimento da brivido tra Nerviano e Pogliano Milanese lascia tre feriti

Un inseguimento tra Nerviano e Pogliano Milanese lascia tre feriti e un fuggitivo bloccato dai Carabinieri.

Un pomeriggio di alta tensione si è consumato tra Nerviano e Pogliano Milanese, dove un inseguimento da brivido ha scosso la quiete locale. I fatti si sono svolti in un lunedì di giugno, intorno alle 18.30, quando un’auto con a bordo due fuggitivi ha ignorato un posto di blocco dei Carabinieri. Da quel momento, è iniziato un inseguimento che ha destato grande preoccupazione tra i cittadini.

Il momento dell’inseguimento

Quando i militari hanno dato l’alt, i due a bordo dell’auto hanno accelerato. Le manovre spericolate hanno portato a una corsa a rotta di collo attraverso le strade di Nerviano, con i Carabinieri alle calcagna. Non si sono fermati, e questo ha sollevato un vero e proprio allerta, trasformando il tranquillo pomeriggio in un momento di panico.

Lo schianto a Pogliano Milanese

Pochi minuti dopo, la situazione è degenerata. La vettura dei fuggitivi ha raggiunto Pogliano Milanese, dove, in via Lainate, si è schiantata contro un’auto che trasportava due anziani. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento anche di un ciclista di passaggio. I soccorsi sono stati immediati: i mezzi del 118 sono accorsi per prestare assistenza ai feriti. Tre persone, in tutto, hanno ricevuto le prime cure sul posto.

La fuga dei fuggitivi

Dopo lo schianto, i due fuggitivi hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Una scena da film, che ha lasciato i testimoni increduli. Ma il colpo di scena è arrivato poco dopo: uno dei due è stato bloccato dai Carabinieri. Che fine ha fatto l’altro? E quali sono le motivazioni che hanno spinto i due a non fermarsi?

Riflessioni e domande aperte

È il caso di chiedersi: cosa ha portato a una fuga così disperata? Erano in possesso di qualcosa di illecito? Le indagini sono in corso e gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta degli eventi. L’episodio ha scatenato un dibattito tra i cittadini, preoccupati per la propria sicurezza e per le ripercussioni di tali comportamenti sulla comunità.

Il clima di paura rimane palpabile e si attende di conoscere gli sviluppi di questa incredibile vicenda. Cosa accadrà ora? Solo il tempo potrà dirlo.