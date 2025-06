Incidente stradale a Rho: un bambino di tre anni investito da un’auto

Un grave incidente ha coinvolto un bambino di tre anni a Rho, attualmente ricoverato in ospedale.

Un grave incidente stradale ha scosso Rho oggi pomeriggio. Poco prima delle 17, un bambino di tre anni è stato investito da un’auto mentre usciva dal cancello di casa, rimasto aperto. L’auto stava passando in via Cardinal Ferrari, diretta verso il Santuario, quando il piccolo si è trovato sulla strada.

Il momento dell’incidente

L’impatto è stato violento. Il bimbo è stato scaraventato a terra, perdendo anche le ciabattine indossate. La scena ha immediatamente allarmato i residenti, che hanno assistito sgomenti a quanto accaduto. Sono scattati i soccorsi in codice rosso, il massimo della gravità, con l’arrivo di due automediche e un’ambulanza della Croce Blu.

Soccorsi tempestivi

Gli operatori sanitari sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure direttamente nel cortile della villetta. In un clima di grande ansia, il bambino è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Le prime informazioni parlano di un trauma cranico, ma la situazione è in fase di monitoraggio costante.

Le indagini sul luogo dell’incidente

Nel frattempo, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Rho, intenti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Via Cardinal Ferrari è stata chiusa al traffico, sia in direzione del Santuario che verso il centro cittadino, per consentire le operazioni di soccorso e indagine. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte rumore e di aver visto il bimbo a terra, mentre i genitori, in preda all’ansia, cercavano di avvicinarsi.

Reazioni e preoccupazioni

La comunità è in ansia per le condizioni del piccolo. I residenti della zona si sono radunati, preoccupati e sotto shock, mentre le autorità cercano di rassicurare tutti sulla tempestività e l’efficacia dei soccorsi. La situazione è ancora in evoluzione e gli aggiornamenti sono attesi in queste ore.

Il futuro del piccolo

Le condizioni del bambino sono monitorate con attenzione. La speranza è che possa riprendersi rapidamente, ma resta alta la tensione per quello che è accaduto. La comunità si stringe attorno a lui e alla sua famiglia, in attesa di notizie più rassicuranti. Cosa accadrà ora? Le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Un dramma che ha colpito nel profondo un’intera comunità.