Incidente spaventoso a Milano: una donna di 38 anni precipita da un appartamento

Una donna di 38 anni è precipitata da un appartamento a Milano a causa del cedimento del pavimento.

Paura a Milano, dove una donna di 38 anni è precipitata dal primo piano al piano terra a causa di un cedimento improvviso del pavimento dell’appartamento. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 16 giugno, in via Catone 9, poco prima delle 8.30. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma testimoni riferiscono di un rumore assordante seguito dal tonfo della donna che è caduta nel vuoto per circa tre metri.

La scena dell’incidente

Subito dopo il crollo, sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre del 118. “Ho sentito un gran botto e poi ho visto la donna a terra, era cosciente ma spaventata”, racconta un vicino che ha assistito alla scena. Fortunatamente, la vittima non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. I soccorritori hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte nel crollo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire le cause esatte del cedimento del pavimento. “È fondamentale capire se si tratta di un problema strutturale o di incuria”, ha dichiarato un agente della Polizia di Stato presente sul luogo. La zona è stata messa in sicurezza e verranno effettuate ulteriori verifiche statiche sull’immobile per prevenire futuri incidenti simili. La stabilità dell’edificio è ora sotto la lente d’ingrandimento delle autorità competenti.

Le testimonianze

Le testimonianze dei residenti sono contrastanti. Alcuni affermano di aver notato delle crepe nel pavimento nei giorni precedenti, mentre altri non avevano mai avuto problemi. “Non ci sono mai stati segnali di allerta, è tutto molto strano”, afferma un altro abitante del palazzo. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, mentre la comunità locale rimane in attesa di risposte.