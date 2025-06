Incidente drammatico a Milano: donna di 38 anni precipita dal primo piano

Incidente a Milano: una donna di 38 anni è precipitata dal primo piano a causa di un cedimento del solaio.

Momenti di puro terrore a Milano, dove una donna di 38 anni è precipitata dal primo piano di un palazzo in via Catone 9, zona viale Jenner. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 giugno, pochi minuti prima delle 8.30. Secondo le prime testimonianze, una porzione del pavimento dell’appartamento ha ceduto all’improvviso, facendo piombare la donna nel vuoto per circa tre metri.

La dinamica dell’incidente

Le autorità sono accorse immediatamente sul posto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per avviare verifiche tecniche e strutturali. Le condizioni della donna, fortunatamente, non sono gravi: è rimasta cosciente durante tutto il trattamento dei soccorritori. È stata trasportata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Le reazioni e i soccorsi

In un clima di grande apprensione, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno rapidamente messo in sicurezza l’area. Testimoni raccontano di aver sentito un forte rumore prima di vedere la donna cadere. “Sembrava tutto normale fino a un attimo prima. Poi, un rumore e il vuoto”, ha detto un vicino. Le forze dell’ordine, al termine delle operazioni di soccorso, hanno escluso che ci fossero altre persone coinvolte nel crollo.

Indagini in corso

Le indagini si concentrano sulle cause del cedimento. Si sospetta che possa essere legato a problemi strutturali o incuria. Gli esperti stanno esaminando l’immobile per capire se ci siano state mancanze nella manutenzione. È fondamentale chiarire se si tratti di un incidente isolato o se ci siano altre problematiche potenzialmente pericolose per i residenti.

Il futuro dell’immobile

La zona è stata messa in sicurezza e ulteriori verifiche statiche sono previste nei prossimi giorni. Resta da capire quali misure verranno adottate per prevenire altri incidenti simili. La sicurezza degli edifici è una questione cruciale, e questo episodio riaccende il dibattito sulla manutenzione degli immobili a Milano. In un contesto urbano in continua evoluzione, la prevenzione resta la chiave per garantire la sicurezza dei cittadini.