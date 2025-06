Inaugurato un nuovo defibrillatore a Canegrate per combattere l’arresto cardiaco

Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato a Canegrate per contrastare l'arresto cardiaco, un importante passo per la comunità.

Un defibrillatore è stato ufficialmente inaugurato a Canegrate, segnando un passo fondamentale nella lotta contro l’arresto cardiaco. L’evento si è tenuto il 14 giugno 2025, in occasione del torneo di basket 3vs3, presso il playground comunale di via Bologna. Questo dispositivo, che può rivelarsi cruciale in situazioni di emergenza, rappresenta la 25esima postazione attiva sul territorio comunale.

Un gesto di solidarietà

Franco Addamiano e Angela Calcaterra, i donatori, hanno avviato una raccolta fondi per portare un defibrillatore nel loro paese. Ogni anno trasformano la loro casa in una “Casa di Babbo Natale”, dimostrando quanto sia forte il loro legame con la comunità. “Vogliamo che ogni persona in difficoltà possa avere accesso a questo strumento vitale”, hanno dichiarato durante l’inaugurazione.

Collaborazione e impegno

Il progetto è stato possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Canegrate, l’associazione Sessantamilavitedasalvare Odv, e Tfa Costruzioni, che ha fornito assistenza gratuita per l’installazione. Il sindaco Matteo Modica ha sottolineato l’importanza di avere defibrillatori accessibili: “Ogni secondo conta in caso di arresto cardiaco. Dobbiamo essere pronti a intervenire”.

Come funziona un defibrillatore

I defibrillatori, noti come DAE (Defibrillatori Automatici Esterni), sono strumenti che possono essere utilizzati da chiunque. Grazie a comandi vocali chiari, guidano l’utente attraverso le operazioni necessarie per somministrare una scarica elettrica, se necessaria. “Non aver paura di usarlo”, ha esortato Angelo Desario, un rappresentante dell’associazione, “Ogni vita salvata è una vittoria per tutti noi”.

Un passo avanti per la comunità

Questa nuova postazione è più di un semplice dispositivo; è un simbolo di speranza e solidarietà. I cittadini di Canegrate sono ora meglio attrezzati per affrontare emergenze sanitarie. Ma la domanda resta: quanti altri defibrillatori sono necessari per coprire ogni angolo del paese? Gli eventi come quello di sabato scorso sono un chiaro esempio di come la comunità possa unirsi per un obiettivo comune.