Il Legnano Baseball trionfa 7-3 contro Porta Mortara Novara in una partita epica

Il Legnano Baseball trionfa 7-3 contro Porta Mortara, consolidando il terzo posto in classifica.

Un pomeriggio di sole, il campo “Peppino Colombo” affollato di tifosi. La tensione nell’aria è palpabile. Il Legnano Baseball, dopo un inizio incerto, riesce a strappare una vittoria straordinaria contro la capolista Porta Mortara Novara, con un punteggio di 7-3. È una partita che rimarrà negli annali della stagione.

Un avvio difficile ma una reazione esplosiva

La partita inizia con i novaresi in vantaggio. Già al primo inning, il Porta Mortara segna il primo punto. Ma il Legnano non ci sta. La terza frazione di gioco è un vero e proprio punto di svolta. Con una reazione poderosa, i biancorossi mettono a segno ben cinque punti, ribaltando il punteggio e scatenando l’entusiasmo del pubblico. La difesa si dimostra solida e, con cinismo, in attacco, Legnano continua a macinare gioco. Al quinto e settimo inning, altri due punti fanno lievitare il punteggio finale.

Le parole di Coach Sampaolo

Alla fine dell’incontro, Coach Fabio Sampaolo è visibilmente soddisfatto. “Siamo diventati la bestia nera delle capolista! Era caldo, ma abbiamo giocato davvero bene. È il frutto del lavoro costante che svolgiamo sul campo: oggi si è visto. Anche se non siamo ancora al massimo della concentrazione, questi sono segnali importanti. Non ci accontentiamo, vogliamo di più!”. Le sue parole risuonano come un mantra per il team, che ha dimostrato di avere la stoffa per lottare fino alla fine.

Le insidie del campionato

Il coach non manca di sottolineare le difficoltà del campionato: “È un torneo strano, ogni partita può riservare sorprese. Non puoi permetterti passi falsi. Purtroppo noi qualche errore lo abbiamo fatto: le iniziali sconfitte ci stanno, ma quella con Vercelli avremmo dovuto evitarla. Ora, però, guardiamo avanti, partita per partita, pensando a far crescere i ragazzi.” Le sue parole rivelano un team che non si accontenta e mira a migliorarsi costantemente.

Verso i playoff

Questa vittoria non è solo un traguardo, ma un segnale chiaro. Il Legnano Baseball sta crescendo. La corsa ai playoff è complicata e non basterà vincere ogni singola partita, ma la determinazione dei biancorossi è evidente. La mentalità matura che stanno sviluppando potrebbe fare la differenza. I tifosi sognano in grande e, dopo questa prestazione, ci sono motivi per credere che il Legnano possa davvero competere con le più forti.