Ciceronata a Legnano: scopri la storia del Monumento al Guerriero il 22 giugno

Partecipa alla Ciceronata al Monumento al Guerriero di Legnano il 22 giugno.

Un evento straordinario si prepara a prendere vita nel cuore di Legnano. Domenica 22 giugno, alle ore 10, il gruppo dei Ciceroni di Legnano invita cittadini e turisti a una Ciceronata speciale al Monumento al Guerriero. Un’opportunità unica per scoprire la storia e gli aneddoti legati a questa monumentale statua, simbolo della città.

Il monumento e la sua storia

Questo imponente monumento, eretto in onore della storica battaglia di Legnano, rappresenta un punto di riferimento non solo storico, ma anche culturale per la comunità. I ciceroni, veri esperti della storia locale, accompagneranno i partecipanti in un viaggio affascinante attraverso il tempo, svelando dettagli poco conosciuti sulla progettazione e la costruzione della statua. I racconti si intrecciano con leggende e curiosità, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Dettagli dell’evento

Il ritrovo sarà presso il Monumento al Guerriero, dove i partecipanti si raduneranno per iniziare questa avventura. Si prevede un afflusso di pubblico, quindi è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati e la partecipazione è aperta a tutti. I ciceroni sono pronti a coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo e le loro storie.

Come partecipare

Se desideri unirti a questa esperienza unica, affrettati a prenotare il tuo posto. È sufficiente inviare un’email a gruppociceroni.legnano@gmail.com, specificando il numero di partecipanti. Non perdere l’occasione di conoscere meglio la tua città!

Un invito alla scoperta

La Ciceronata al Monumento al Guerriero non è solo un evento, è un invito a riscoprire la storia di Legnano. Attraverso racconti appassionanti e coinvolgenti, i ciceroni sapranno rendere omaggio a un passato che vive nel presente. La città di Legnano, con le sue tradizioni e la sua cultura, offre sempre nuove prospettive da esplorare. Sarà un’occasione per stringere legami con la comunità e per apprezzare il patrimonio storico che ci circonda.

Non mancare!

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e scoperte. La città ti aspetta, il Monumento al Guerriero è pronto a raccontarci la sua storia, e tu non puoi mancare a questo appuntamento. Cosa stai aspettando? La Ciceronata di Legnano ti aspetta!