Cascina Vita Nova a Milano: un progetto di riqualificazione che unisce sostenibilità e comunità

Un progetto di riqualificazione trasforma Cascina Vita Nova in un centro di accoglienza e socialità a Milano.

Un vero e proprio rinnovamento sta prendendo forma nel quartiere Baggio di Milano. La Cascina Vita Nova, ora riqualificata, diventa un punto di riferimento per la comunità, unendo sostenibilità e volontariato.

Un progetto condiviso per la comunità

La collaborazione tra Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca ha dato vita a un progetto ambizioso: riqualificare l’area esterna di Cascina Vita Nova. Situata a pochi passi da Cesano Boscone, questa struttura è ora un hub multiservizi solidale, dedicato a chi vive situazioni di difficoltà, inclusi gli animali degli ospiti. Servizi come guardaroba sociale, mensa e market solidale sono ora a disposizione di chi ne ha bisogno.

Trasformazione degli spazi esterni

Grazie al coinvolgimento attivo di collaboratori e clienti di Leroy Merlin, l’area esterna si è trasformata in un’oasi di benessere. Le attività di manutenzione del prato, l’installazione di un gazebo e la creazione di sette vasche per orti sociali hanno reso questo luogo un centro di aggregazione. Gli orti, destinati alla coltivazione di ortaggi, saranno utilizzati per la mensa e il market solidale, contribuendo così anche al benessere alimentare degli ospiti.

Un murale che parla di comunità

Un tocco artistico è stato aggiunto dal murale “Orti in Cascina” realizzato dall’artista Leonardo Gambini. Questa opera rappresenta il legame tra la Cascina, la comunità e le realtà coinvolte nel progetto. Una testimonianza visiva del cambiamento e della rinascita di un luogo che ora respira vita.

Il programma “Bricolage del Cuore”

L’iniziativa si inserisce nel programma di volontariato d’impresa “Bricolage del Cuore”, attivo dal 2014, che coinvolge tutti i negozi Leroy Merlin in Italia. Barbara Casartelli, Leader Impatto Positivo dell’azienda, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare questa collaborazione. Migliorare la vita delle persone è la nostra missione.” Questo progetto è un passo fondamentale per garantire che ognuno abbia diritto a un luogo da chiamare casa.

Un impatto positivo per la comunità

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ha evidenziato il valore sociale di questo progetto: “Siamo felici quando iniziative di volontariato aziendale intercettano i bisogni delle persone fragili. Gli orti permetteranno agli ospiti di prendersi cura della crescita dei propri alimenti, favorendo un coinvolgimento attivo.” Una visione che va oltre la semplice assistenza, promuovendo l’autonomia e la responsabilità.

Un futuro da costruire insieme

La trasformazione di Cascina Vita Nova non è solo un progetto architettonico, ma un cambiamento culturale. Oggi, questo luogo rappresenta una nuova opportunità per chi è in difficoltà, un esempio di come il volontariato e la comunità possano lavorare insieme per creare un futuro migliore. Cosa ci riserverà il domani? Le risposte si troveranno nei volti delle persone che, insieme, stanno costruendo un nuovo inizio.