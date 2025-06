Bollate svela i suoi segreti: storia, sport e innovazione al centro del programma

Un viaggio alla scoperta di Bollate, tra storia, sport e innovazione tecnologica.

Alle 23 di questa sera, un nuovo episodio di “Dentro e fuori dal Comune” ci immergerà nei segreti di Bollate, un comune dell’hinterland milanese ricco di storia e tradizioni. Con la conduzione di Silvia Valenti, il programma svelerà le eccellenze industriali, ambientali e sportive di questo territorio.

Un comune in crescita

Bollate, con i suoi circa 37mila abitanti, si trova a soli 11 km a nord-ovest di Milano. La crescita della città è stata impressionante, specialmente tra il XIX e il XX secolo, quando il progresso industriale ha trasformato il paesaggio. “Abbiamo visto una metamorfosi incredibile del nostro comune”, afferma il sindaco Francesco Vassallo, che sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra sviluppo urbanistico e spazi verdi.

Un passato agricolo e un presente innovativo

Dal suo passato agricolo, Bollate ha evoluto la sua economia, diventando un polo di ricerca all’avanguardia. Un esempio emblematico è Syensqo, un’azienda che attrae ricercatori da tutto il mondo con le sue tecnologie applicate in vari settori, dall’automobile all’aeronautico. “Siamo un punto di riferimento per l’innovazione”, spiega un portavoce dell’azienda, evidenziando come le applicazioni create qui siano all’avanguardia.

Verde e biodiversità

Nonostante la crescita, il comune ha saputo preservare ampi spazi verdi. Parte del territorio è incluso nel Parco delle Groane, un prezioso polmone verde. Qui, l’Oasi Il Caloggio, gestita dai volontari del WWF, rappresenta un importante esempio di biodiversità. “È un luogo che merita di essere visitato e rispettato”, afferma un attivista del WWF.

Storia e cultura a Villa Arconati

La trasmissione ci porterà anche a Villa Arconati, conosciuta come la piccola Versailles. La curatrice Sonia Corain guiderà i telespettatori in un tour tra gli eleganti giardini all’italiana e racconterà storie intriganti della famiglia che ha abitato la villa. “Ogni angolo di questo posto ha una storia da raccontare”, dice Corain, catturando l’attenzione con aneddoti intriganti.

Sport: il softball a Bollate

Sport e cultura si intrecciano a Bollate, dove dal 1969 opera una prestigiosa società di softball. Campioni d’Italia nel 2024, la squadra è un orgoglio per la comunità. Durante un’amichevole, la conduttrice avrà l’opportunità di parlare con il direttore sportivo Luigi Soldi e la capitana Elisa Cecchetti, atleta olimpica. “Il softball non è solo sport, è una passione che unisce”, racconta Soldi, mentre Cecchetti mette in luce l’importanza di questa disciplina per la crescita dei giovani.

Un programma per scoprire l’inaspettato

“Dentro e fuori dal Comune” non è solo un programma, è un viaggio. Ogni lunedì sera, l’appuntamento è su Telecity, dove le storie dei territori prendono vita. La giornalista Silvia Valenti ci invita a scoprire luoghi straordinari attraverso le parole di chi li vive. Nella prossima puntata, si cambierà scenario, dirigendosi verso Chivasso, in Piemonte. Che sorprese ci riserverà questo nuovo viaggio?