Bollate: scopri le eccellenze storiche e culturali in diretta stasera

Un viaggio alla scoperta di Bollate, tra storia, sport e innovazione tecnologica.

Questa sera alle 23 andrà in onda la 38ª puntata del programma ‘Dentro e fuori dal Comune’, condotto da Silvia Valenti, dedicata a Bollate, un comune dell’hinterland milanese con circa 37mila abitanti. A soli 11 km dal centro di Milano, Bollate si presenta come un luogo dove storia, innovazione e passione per l’ambiente si intrecciano. La trasmissione, in onda su Telecity, si propone di svelare le eccellenze industriali, artistiche e sportive della zona.

Un comune in evoluzione

Bollate ha conosciuto un’evoluzione impressionante nel corso dei secoli. Dalle origini agricole, la città si è trasformata in un polo di sviluppo industriale. Il sindaco Francesco Vassallo racconta come, tra il 1800 e il 1900, il progresso abbia spinto la crescita della città, contribuendo a un mercato immobiliare fiorente, soprattutto negli anni ’80. Marisa Tonetto, dell’agenzia Remax Fiducia, conferma questo trend, mettendo in luce come, nonostante il rapido sviluppo, Bollate abbia saputo mantenere ampi spazi verdi, essenziali per la qualità della vita dei suoi abitanti.

Un angolo di natura

Parte del territorio comunale è inserito nel Parco delle Groane, un baluardo naturale che offre rifugio a diverse specie animali e vegetali. Qui si trova anche l’Oasi Il Caloggio, una riserva di biodiversità gestita con passione dai volontari del WWF. Questo connubio tra urbanizzazione e natura è un aspetto che rivela l’anima di Bollate, un luogo dove il rispetto per l’ambiente è ancora una priorità.

Innovazione e ricerca

Uno dei fiori all’occhiello di Bollate è Syensqo, un poli di ricerca all’avanguardia che attira talenti da tutto il mondo. Con applicazioni che spaziano dall’automobilistico all’aeronautico, fino al settore medicale, Syensqo rappresenta il futuro della tecnologia e dell’innovazione. Qui, ricercatori di diverse nazionalità collaborano per sviluppare soluzioni innovative, rendendo Bollate un centro di eccellenza nel panorama internazionale.

La Villa Arconati

La puntata si sposterà anche nella storica Villa Arconati, conosciuta come la piccola Versailles. Accompagnati dalla curatrice Sonia Corain, scopriremo aneddoti affascinanti sulla famiglia Arconati e sull’eleganza dei suoi giardini all’italiana, tra i più belli della Lombardia. Un viaggio nella bellezza e nella storia che arricchisce ulteriormente il panorama culturale di Bollate.

Sport e comunità

Non solo storia e innovazione, ma anche sport. La città vanta una rinomata società di softball, campionessa d’Italia nel 2024. In una partita amichevole, la conduttrice Silvia Valenti avrà la possibilità di incontrare atleti di spicco come la capitana Elisa Cecchetti e il direttore sportivo Luigi Soldi. Le testimonianze di questi protagonisti ci faranno comprendere l’importanza dello sport nella comunità e come esso possa unire le persone.

Un futuro da scoprire

‘Dentro e fuori dal Comune’ continua a esplorare territori unici e speciali. La prossima puntata ci porterà in Piemonte, a Chivasso, per scoprire nuove meraviglie. Un viaggio che non si ferma mai e che invita tutti a immergersi nelle storie e nelle bellezze del nostro Paese. Cosa ci riserverà il futuro? La risposta è tutta da scoprire.