Weekend a Milano: eventi imperdibili tra concerti e sport il 14 e 15 giugno 2025

Scopri gli eventi imperdibili di questo weekend a Milano e provincia, tra concerti e tornei sportivi.

Il weekend a Milano e provincia si preannuncia ricco di eventi imperdibili. Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, la città e i suoi dintorni offrono una varietà di attività che spaziano dalla musica agli eventi sportivi, non lasciarti sfuggire queste occasioni.

Concerto in Villa a Pontevecchio

Sabato pomeriggio, il Corpo Musicale Santa Cecilia si esibirà in un concerto nel suggestivo cortile di Villa Castiglioni a Pontevecchio. Questo evento fa parte del Giugno Magentino e offre un mix di brani moderni e classici. Tra le melodie che risuoneranno, ci saranno L’inno alla gioia di Beethoven e Chan Chan di Compay Segundo. Un’occasione per godere di buona musica in una location storica.

Torneo memorial Fabrizio Testa

Domenica, la comunità di Magenta ricorderà Fabrizio Testa, indimenticabile team manager del Magenta Calcio, con il primo Torneo Città di Magenta. Lo stadio comunale ospiterà quattro squadre di calcio a 7, che si sfideranno a partire dalle 16. Un evento che non solo celebra la memoria di un grande sportivo, ma rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione per la cittadinanza.

Festa alla Cascina Pietrasanta

È festa grande alla Cascina Pietrasanta per il 50° anniversario della Cooperativa San Rocco. Domenica, dalle 9.30, ci saranno attività per tutti, tra cui spettacoli di cavalli, una Santa Messa e un pranzo conviviale. Il pomeriggio sarà dedicato alla musica e ai giochi, con un concerto folk e una gimkana dei trattori. Non mancheranno mercatini e attività ludiche per i bambini. Un evento che unisce tradizione e divertimento!

Ghe da Beer: festa della birra

Dal 13 al 15 giugno, l’angolo tra via Certosa e via Castiglioni si trasforma in un grande festival della birra. L’associazione Baraonda ha organizzato diverse serate con musica dal vivo e tanta birra. Un modo perfetto per trascorrere il fine settimana in compagnia, gustando cibo e bevande in un’atmosfera festosa.

Teatro e magia per i più piccoli

Sabato pomeriggio al Parco Arcadia di Bareggio, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo «Il signor pallino». Un momento di pura magia che segna l’inizio della rassegna «L’estate dei piccoli». Non mancheranno altri eventi dedicati ai bambini nei parchi della zona, per un weekend all’insegna del divertimento e della creatività.

Concerti e cinema all’aperto

Il weekend offre anche serate di cinema all’aperto. Venerdì 13 giugno, in Piazza Daccò, si proietterà «Romeo e Giulietta» per una serata romantica sotto le stelle. Inoltre, il concerto di giugno della Filarmonica di Abbiategrasso promette di intrattenere il pubblico con un viaggio musicale attraverso colonne sonore indimenticabili.

Mostra “Volti della Liberazione”

Inaugurata il 14 giugno al Centro Civico Morosini, la mostra di Ivan Canu offre un ritratto visivo di chi ha contribuito a ricostruire l’Italia del dopoguerra. Un’opportunità per riflettere sulla storia e sul valore della democrazia.

Eventi speciali a Cerro

Sabato sera, l’auditorium di Cerro ospiterà la commedia «Una dolce serata in allegria» per festeggiare i 35 anni della Compagnia dialettale sanvittorese. Un momento di convivialità e risate, con i proventi destinati in beneficenza. Inoltre, Cortili aperti proporrà un apericena con musica, un modo per riscoprire la bellezza delle tradizioni locali.

130 anni del Corpo musicale cittadino di Canegrate

La storica banda di Canegrate celebra i suoi 130 anni con un grande raduno bandistico. Domenica, le bande si sfileranno per le strade del paese, un evento che promette di unire la comunità in un’atmosfera di festa e musica.

Il weekend si preannuncia denso di emozioni e momenti da vivere. Un’occasione per scoprire la bellezza di Milano e dei suoi dintorni, tra musica, sport e cultura. Gli eventi sono tanti, e ognuno offre qualcosa di unico. Non resta che scegliere e partecipare!