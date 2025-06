Torneo di calcio in memoria di Camilla Pogo all’oratorio San Giovanni

Sabato 14 giugno, l'oratorio San Giovanni ospita un torneo in memoria di Camilla Pogo, per ricordare il suo coraggio.

Oggi, all’oratorio San Giovanni di via Diaz, si svolge una giornata interamente dedicata a Camilla Pogo, la ragazzina scomparsa nel 2022. Un evento che non è solo commemorazione, ma un modo per far rivivere il suo sorriso e il suo spirito combattivo. Camilla, 12 anni, è volata in cielo a pochi giorni dal Natale del 2022, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una malattia che l’ha tenuta lontana dai suoi amici.

Un torneo per ricordare

Oggi, i genitori e gli amici di Camilla hanno scelto di ricordarla organizzando un torneo di calcio. Dalle 10 del mattino, sul campo dell’oratorio, si sfideranno le squadre della categoria 2009-2010, mentre il pomeriggio sarà riservato ai maggiori di 18 anni, con inizio alle 18.30. Un evento che promette di mescolare sport e memoria, unendo le generazioni in un tributo che va oltre il semplice gioco.

Un programma ricco di emozioni

Non solo calcio: la giornata prevede anche un pranzo comunitario alle 12.30, seguito da una “pollada americana” alle 19. A chiudere la serata, musica dal vivo, il tutto in un’atmosfera di festa e ricordo. La presenza di tanti amici e familiari di Camilla renderà l’evento ancora più speciale, una celebrazione della vita di una ragazza che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Un sorriso che continua a brillare

Camilla non era solo una ragazza coraggiosa; era anche una fonte di gioia per molti. I fondi raccolti durante il torneo dell’anno scorso hanno permesso di acquistare giochi per l’area dei più piccoli dell’oratorio. Inoltre, il supporto all’associazione Abeo di Verona ha reso possibile sostenere altre famiglie durante i periodi difficili. La sua storia continua a ispirare e a portare speranza.

Un sogno spezzato ma non dimenticato

Camilla frequentava la seconda media alla scuola Paolo VI di via Diaz. Dal 2021, ha combattuto contro la malattia, continuando a studiare da casa e dall’ospedale. Il suo desiderio più grande era tornare in classe, tra i suoi compagni. Un sogno che purtroppo non si è avverato, ma che oggi i suoi amici cercano di realizzare dedicandole questa giornata.

Un invito alla solidarietà

Per chi desiderasse contribuire, è possibile effettuare una donazione all’associazione di Camilla. Ogni gesto, ogni euro, sarà un modo per continuare a sostenere le famiglie in difficoltà e per mantenere vivo il ricordo di una ragazza che ha insegnato a tutti il valore della resilienza e della gioia di vivere.

Oggi, il campo da calcio diventa un palcoscenico di emozioni, ricordi e speranza. La memoria di Camilla Pogo continua a vivere, e la sua storia è un faro per tutti noi.