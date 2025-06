Novate Milanese si prepara per la Giornata Mondiale del Rifugiato con eventi coinvolgenti

Scopri gli eventi in programma a Novate Milanese per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Sabato 14 giugno, Novate Milanese si trasforma in un punto d’incontro per la solidarietà. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, una serie di eventi coinvolgenti si svolgeranno nel quartiere Benefica. L’iniziativa, promossa da diverse associazioni locali, mira a sensibilizzare la comunità sui temi dell’accoglienza e della multiculturalità.

Un pomeriggio di laboratori e degustazioni

Il programma inizia alle 16:00 con laboratori dedicati ai bambini, pensati per stimolare la creatività e la curiosità nei più piccoli. I piccoli partecipanti potranno cimentarsi in attività pratiche, imparando a conoscere culture diverse attraverso il gioco e la manualità. Ma non finisce qui! Alle 18:00, l’aperitivo dal mondo offrirà un viaggio gastronomico tra i sapori tipici di vari paesi. Un’occasione imperdibile per gustare piatti esotici e vivere un’esperienza culinaria unica.

Spettacolo teatrale e messaggi forti

La serata culminerà alle 21:00 al teatro Testori con la rappresentazione dello spettacolo “A casa loro”, un’opera di Giulio Cavalli e Nello Scavo. Un dramma che tocca le corde più profonde dell’accoglienza, affrontando temi di attualità con sensibilità e incisività. “Un’opera che fa riflettere, che fa male e che fa bene”, così viene descritto da chi ha già avuto modo di assistervi. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che promette di lasciare un segno indelebile.

Collaborazione e comunità

Le associazioni coinvolte – Acli, Azione Cattolica, Bottega “quelli che l’equo”, Circolo “Sempre Avanti”, Cooperativa “La Benefica”, e molte altre – lavorano insieme per creare un clima di inclusione. L’Amministrazione comunale, in sinergia con il Tavolo dell’accoglienza di Novate, dimostra un impegno concreto verso una società più coesa e solidale. “Vogliamo che ogni persona si senta parte della comunità”, afferma un rappresentante delle associazioni. Ma ci si chiede: cosa possiamo fare di più per accogliere chi ha bisogno?

Un invito alla partecipazione

In un periodo storico in cui i temi dell’immigrazione e dell’accoglienza sono più che mai attuali, eventi come questo rappresentano un’importante opportunità di confronto e dialogo. È fondamentale creare spazi di incontro, dove le differenze diventano ricchezze da condividere. La Giornata Mondiale del Rifugiato, quindi, non è solo un evento, ma un appuntamento per far sentire la propria voce e per agire insieme, per un mondo più giusto e inclusivo.