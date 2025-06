Milano celebra i progetti scolastici per la sicurezza online dei giovani

Milano premia le scuole che hanno sviluppato progetti multimediali sulla sicurezza online.

Il 3 giugno scorso, Milano ha ospitato un evento di grande rilevanza: la conclusione del progetto “Make The Difference: costruiamo sicurezza insieme”. La Polizia di Stato, in collaborazione con Capgemini, ha riunito oltre 2.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado della Lombardia per affrontare temi cruciali come la navigazione responsabile e l’uso consapevole dei social media. Un’iniziativa necessaria, in un’epoca in cui la sicurezza online dei giovani è più che mai sotto i riflettori.

Il riconoscimento delle scuole vincitrici

Durante la cerimonia, sono state premiate tre classi che si sono distinte per i loro progetti multimediali sul tema della sicurezza online. La 2^B dell’Istituto Comprensivo A. Moro di Solbiate Olona ha conquistato il primo posto. Come premio, parteciperanno a un workshop condotto da esperti di Cybersecurity di Capgemini e riceveranno aule multimediali per il loro istituto. Un incentivo concreto per portare avanti un messaggio di sicurezza e responsabilità.

Interventi significativi

La dottoressa Manuela De Giorgi, Dirigente della Polizia Postale Lombardia, ha messo in evidenza l’importanza di proteggere i minori online. “La sinergia tra la Polizia Postale e Capgemini è fondamentale per aumentare la consapevolezza dei giovani sui rischi della rete”, ha affermato. Un messaggio chiaro, che evidenzia come la collaborazione tra istituzioni e aziende possa creare un ambiente più sicuro per le nuove generazioni.

Il contesto attuale

In un mondo in cui il 68% degli adolescenti trascorre almeno cinque ore al giorno sui social media, la formazione sulla sicurezza online è cruciale. Inoltre, il 52% degli under 20 considera il cyberbullismo come il principale rischio a cui sono esposti. La crescente incidenza di episodi di bullismo informatico rende questi progetti di formazione più che necessari. Ma come possiamo garantire che i giovani apprendano davvero queste lezioni vitali?

Prospettive future

La chiusura di questo progetto rappresenta un punto di partenza. L’auspicio è che iniziative simili possano diffondersi in tutto il paese, coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti. La sfida ora è quella di mantenere alta l’attenzione su temi di fondamentale importanza e continuare a formare i giovani su una navigazione responsabile e sicura. Ci sono già altri progetti in cantiere? Solo il tempo lo dirà.