L’ISIS Bernocchi trionfa al Premio ScriViAmo con un racconto sul futuro distopico

Riconoscimento nazionale per il racconto della classe 2^B dell’ISIS Bernocchi.

Una vittoria che segna un momento di grande orgoglio per l’ISIS Bernocchi di Legnano. La classe 2^B, specializzata in Meccanica e meccatronica, è stata premiata al concorso letterario nazionale Premio ScriViAmo, nell’ambito della Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 settembre 2025 a Ivrea, un evento che attirerà l’attenzione di studenti e appassionati di letteratura.

Un concorso che coinvolge centinaia di studenti

Il concorso, organizzato da Bimed, coinvolge ogni anno decine di classi in tutta Italia, divise in diverse categorie. Le squadre, formate da dieci classi di vari istituti, sono chiamate a scrivere un racconto collettivo partendo da un’idea-guida. Alla fine della staffetta, una giuria di esperti seleziona il racconto migliore. La classe 2^B ha partecipato nella categoria Junior 12, riservata al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con il racconto intitolato “L’eco della polvere”.

Il racconto vincente

“L’eco della polvere” è ambientato in un futuro distopico, sotto un regime dittatoriale che limita drasticamente le libertà personali, in particolare per le donne. La storia narra la ribellione del popolo in cerca di emancipazione. Gli studenti, seguiti dalla docente di Lingua e letteratura italiana, Maria Montrone, hanno redatto il nono capitolo, intitolato “Insieme”. La giuria ha lodato il racconto per la sua bellezza e coerenza, definendolo “credibile e trascinante” con temi attuali e di grande impatto sociale.

Le parole della giuria e del presidente di Bimed

Andrea Iovino, presidente di Bimed, ha commentato: “I giurati hanno faticato a decidere il vincitore di ogni categoria. Questo dimostra che il livello qualitativo dei racconti è notevolmente alto.” Inoltre, ha ringraziato tutte le classi partecipanti, evidenziando come, anche se non finaliste, il loro impegno sarà ripagato in future edizioni del premio.

Elena Maria D’Ambrosio, dirigente dell’ISIS Bernocchi, ha espresso il suo compiacimento: “Il risultato ottenuto dalla classe 2^B dimostra l’importanza che diamo alla formazione di competenze non solo tecniche, ma anche comunicative e sociali.”

La cerimonia di premiazione del 22 settembre promette di essere un evento memorabile, in cui il talento e la creatività degli studenti saranno celebrati. Un’occasione per riflettere sull’importanza della scrittura e della lettura nelle scuole e nel futuro dei giovani. Resta da vedere come si evolverà questa storia nel panorama culturale italiano.