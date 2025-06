Legnano: parte il servizio di monitoraggio per garantire sicurezza nella stazione

Inizia il servizio di monitoraggio dell'Anc per garantire sicurezza e decoro nella stazione di Legnano.

Un nuovo servizio di monitoraggio è partito ieri, 13 giugno, nella zona della stazione ferroviaria di Legnano. I volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri (Anc) saranno presenti due volte alla settimana per prevenire comportamenti illeciti e garantire il rispetto della quiete pubblica. Questa iniziativa, che si svolge in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è parte del progetto Legnano SiCura, volto a migliorare la sicurezza urbana.

Dettagli dell’iniziativa e scopi

La presenza degli operatori è focalizzata sull’area della stazione, inclusa la Ztl di via Mauro Venegoni. Il sindaco Lorenzo Radice ha espresso soddisfazione per la collaborazione con i volontari, sottolineando che rappresenta un passo importante nella strategia integrata di sicurezza della città. “La nostra strategia combina azioni repressive e iniziative di prevenzione. La scorsa settimana, gli Street tutor hanno iniziato a operare in centro, e ora ci concentreremo sulla stazione, una zona che richiede attenzione particolare”, ha dichiarato Radice.

Recentemente, un’ordinanza ha limitato la vendita di alcolici e il bivaccamento nella zona, a seguito di comportamenti molesti da parte di alcuni individui. “La collaborazione con l’Anc, attraverso volontari esperti nel monitoraggio, ci aiuterà a garantire una presenza rassicurante e attenta”, ha aggiunto il sindaco.

Attività di monitoraggio e prevenzione

I volontari dell’Anc si occuperanno di monitorare e prevenire comportamenti illeciti, come l’abbandono di rifiuti e danneggiamenti al patrimonio pubblico. Saranno anche a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e supporto, e potranno segnalare alla Polizia eventuali situazioni problematiche. L’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e garantire una corretta fruizione delle attrezzature comunali.

Il supporto logistico e il coinvolgimento della comunità

Per facilitare il loro operato, i volontari utilizzeranno un locale in piazza Butti, dove è presente anche il Check Point dell’associazione Albatros. Questa collaborazione è fondamentale per la gestione di eventi di rilevo, permettendo di garantire un supporto costante alla comunità legnanese. La convenzione stipulata prevede che il Comune non offra retribuzioni ai volontari, ma solo un rimborso spese.

L’assessore alla Sicurezza e Benessere sociale, Anna Pavan, ha voluto ringraziare l’Anc per la disponibilità dimostrata. “La loro presenza è un segnale concreto della volontà di prendersi cura della sicurezza e del benessere della nostra comunità”, ha affermato. La convenzione entrerà in vigore fino al 31 dicembre, con possibilità di proroghe in base ai risultati ottenuti.

Un futuro di maggiore sicurezza

Con l’avvio di queste attività, Legnano si avvia verso un percorso di maggiore sicurezza e decoro. La presenza attiva dei volontari dell’Anc, insieme alle azioni della Polizia Locale, potrebbe segnare un cambio di passo significativo per la vivibilità della città. Rimane da vedere come questo progetto si evolverà nel tempo e quali risultati porterà nella lotta contro i comportamenti illeciti e il degrado urbano.