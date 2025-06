Legnano celebra la musica estiva con un tributo a Ennio Morricone il 18 giugno

Il Corpo Bandistico Legnanese celebra l'estate con un concerto in piazza San Magno, inclusa una dedica al maestro Morricone.

Legnano si prepara a vivere una serata di musica indimenticabile. Mercoledì 18 giugno, la piazza San Magno si animerà grazie al Corpo Bandistico Legnanese Aps, pronto a deliziare il pubblico con un concerto estivo che promette emozioni forti. Un evento atteso da tutti, non solo per la musica ma anche per il tributo a uno dei compositori più amati: Ennio Morricone, scomparso cinque anni fa.

Un programma ricco di emozioni

Il concerto inizierà alle 21.30 e si preannuncia un viaggio sonoro attraverso il repertorio della musica per orchestra di fiati. La formazione musicale, diretta dal maestro Alberto Manzalini, ha preparato un programma che spazia dai brani freschi e ritmati a celebri composizioni del maestro Morricone. Gli spettatori potranno rivivere le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, presentate con l’intensità e la passione che contraddistingue questa storica banda.

Un omaggio al maestro

“Siamo entusiasti di rendere omaggio a Ennio Morricone,” afferma il maestro Manzalini. “La sua musica ha toccato le vite di molte persone e noi vogliamo portare un pezzo di quella magia anche nella nostra Legnano.” Le note di film iconici risuoneranno in piazza, avvolgendo il pubblico in una nostalgia che solo la musica sa evocare. Ma non è tutto: la serata si arricchirà anche di arrangiamenti pop e rock, per dare un tocco di freschezza e modernità al programma.

Un appello alla partecipazione

Il Corpo Bandistico Legnanese, con il supporto dell’Amministrazione comunale, invita tutti i cittadini a partecipare. “Speriamo di vedere una piazza piena,” dichiarano i membri della banda. “La musica è un linguaggio universale e vogliamo che tutti possano unire le proprie voci in questo evento.” L’inno cittadino “Me car Legnan” chiuderà la serata, creando un momento di profonda connessione tra la musica e la comunità.

Un evento da non perdere

Quest’estate, Legnano non è solo una meta turistica, ma anche un palcoscenico dove la cultura prende vita. La musica avrà il potere di unire, emozionare e far riflettere. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere una serata indimenticabile. Quale brano di Morricone vi aspetta di più? La risposta è solo una delle tante domande che rimangono in sospeso, in attesa di essere svelate il 18 giugno.