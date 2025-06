Lavori notturni sulla A8 Milano-Varese: disagi attesi per gli automobilisti

Scopri le chiusure e i lavori notturni programmati sulla A8 Milano-Varese e le alternative per gli automobilisti.

Già da questa sera, i cittadini milanesi si preparano a fronteggiare i disagi causati dai lavori notturni sulla A8 Milano-Varese e lungo la Tangenziale Nord. Un piano di interventi che non lascia spazio a sorprese. Le chiusure degli svincoli e i cantieri si susseguiranno per tutta la notte, obbligando gli automobilisti a rivedere i loro itinerari.

Chiusure programmate sulla A8

Come stabilito, lo svincolo di Bollate Novate sarà chiuso in entrata verso Rho nelle notti di giovedì 12 e venerdì 13 giugno, dalle 21:00 alle 5:00. I lavori di riqualifica delle barriere antirumore impongono questa decisione. Gli automobilisti sono avvisati: l’entrata alternativa consigliata è quella di Baranzate.

Dettagli sui lavori di manutenzione

Ma non è tutto. Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire interventi di manutenzione del verde, le chiusure saranno attive dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno. Ecco i punti critici da tenere d’occhio:

A8 Milano-Varese: Chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e Varese in direzione di Varese. Anche lo svincolo di Solbiate Albizzate sarà inaccessibile in entrata verso entrambe le direzioni.

Area di servizio: La stazione di servizio "Brughiera est" chiuderà un'ora prima, quindi pianificate in anticipo.

Alternative per gli automobilisti

Per chi deve percorrere il tratto chiuso, le strade alternative sono già pronte. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Albizzate, è consigliato seguire la SP341 verso Castronno/Gazzada per poi dirigersi verso Varese. Per i residenti di Milano, invece, l’uscita di Cavaria è l’opzione migliore.

Fermate e deviazioni sulla Strada Varese-Gazzada

Non si fermano qui i cambiamenti. Sulla SC5, chi proviene da Buguggiate troverà chiuso il ramo di immissione sulla A8. L’alternativa? Uscire allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone e seguire la SS341. Situazione simile sulla A60 Tangenziale di Varese, dove il ramo di immissione per chi proviene dal Valico del Gaggiolo sarà chiuso. Si dovrà optare per la viabilità ordinaria attraverso la SP1 verso Buguggiate.

Conclusione aperta

Questi lavori notturni rappresentano solo l’inizio di un’estate di interventi sulla rete stradale. Quali altri cambiamenti ci attendono nei prossimi giorni? Ogni automobilista deve rimanere vigile e informato. La situazione è in continua evoluzione e non ci resta che seguire gli aggiornamenti.