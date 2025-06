La Lombardia accoglie i bambini palestinesi con un volo umanitario dall’Aeronautica Militare

La Lombardia accoglie i piccoli pazienti dalla Striscia di Gaza con una grande mobilitazione di solidarietà.

La Lombardia si mobilita per i bambini palestinesi arrivati dalla Striscia di Gaza. I piccoli, molti dei quali gravemente feriti, sono stati accolti grazie a un volo umanitario dell’Aeronautica Militare. La Fondazione Progetto Arca si fa carico della raccolta di fondi, giocattoli e beni di prima necessità per supportarli durante la loro permanenza negli ospedali di Milano e Bergamo.

Arrivo dei piccoli pazienti in Lombardia

Il volo umanitario è atterrato a Milano in un clima di solidarietà e commozione. I bambini, accolti con calore, sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali locali. Molti di loro portano con sé le cicatrici visibili della guerra e il peso di esperienze traumatiche indescrivibili. La loro presenza ha sollevato un’ondata di sdegno e compassione tra i cittadini lombardi, pronti ad aiutare in ogni modo possibile.

Progetto Arca al centro della solidarietà

Progetto Arca, organizzazione no profit attiva da anni, è stata scelta per coordinare le donazioni. «Abbiamo ricevuto moltissime offerte da parte di privati, associazioni e aziende. È la dimostrazione del grande cuore dei lombardi», ha dichiarato l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. La fondazione si impegna a garantire un supporto concreto a chi, come questi bambini, ha vissuto l’orrore della guerra.

Le necessità dei piccoli pazienti

I contributi raccolti serviranno per acquistare vestiti, giochi e beni di prima necessità. Adam e gli altri minori accolti necessitano di un sostegno immediato, ma anche di un futuro migliore. «Siamo in prima linea per rispondere a questa emergenza», ha aggiunto Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. L’obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e garantire un ambiente di cura e conforto.

Come contribuire all’iniziativa

Molti si sono chiesti come poter offrire un aiuto concreto. La risposta si concretizza nella raccolta fondi e nella donazione di beni materiali. Il punto di raccolta è attivo in via Sammartini 124 a Milano, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 16:30. La generosità dei cittadini è fondamentale in questo momento critico.

Un gesto di umanità

La Lombardia risponde all’emergenza con un gesto di umanità. L’appello è chiaro: aiutare chi ha sofferto. La guerra ha lasciato segni indelebili, ma la solidarietà può fare la differenza. L’iniziativa mette in luce il potere della comunità nel rispondere a crisi umanitarie, dimostrando che l’unione fa la forza. Ma ci si interroga: quanto durerà questo impegno? E quali saranno le conseguenze per i piccoli pazienti una volta tornati alla normalità?

Un futuro da ricostruire

I bambini di Gaza portano con sé storie di sofferenza, ma anche di speranza. La Lombardia si stringe attorno a loro, offrendo un rifugio sicuro. Tuttavia, è fondamentale che l’attenzione rimanga alta anche dopo l’emergenza. L’impegno non deve finire con la consegna di un giocattolo o un vestito. Serve un piano a lungo termine per garantire a questi minori un futuro dignitoso e sereno.

Una mobilitazione collettiva

La risposta dei lombardi è stata immediata e generosa. In tanti hanno già espresso la volontà di contribuire, dimostrando che la solidarietà non ha confini. Ma la strada è lunga. Gli aiuti sono solo un primo passo. La vera sfida è garantire una vita migliore a chi ha vissuto l’orrore della guerra. La Lombardia si fa portavoce di un messaggio forte: non dimenticheremo.