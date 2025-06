La galleria Gesti e Processi chiude per ristrutturazione: cosa aspettarsi nel 2025

La galleria Gesti e processi chiude al pubblico per lavori di ristrutturazione. Scopri cosa cambia.

La notizia è ufficiale: la galleria Gesti e Processi, situata al quarto piano del Museo del Novecento, chiuderà al pubblico il 1 luglio per lavori di manutenzione. Un intervento necessario per rinnovare completamente il percorso espositivo della collezione permanente. Ma cosa significa tutto questo per i visitatori, milanesi e turisti?

Un rinnovamento atteso

Il rinnovamento di questa galleria è particolarmente atteso, soprattutto dopo il grande successo delle mostre passate. Il museo, che ospita opere significative del Novecento, si prepara ad accogliere una nuova esperienza per i visitatori. “Stiamo lavorando per offrire una visione fresca e coinvolgente dell’arte moderna,” afferma il direttore del museo.

Una collezione di valore

Tra le opere che troveranno posto nel nuovo allestimento c’è “I funerali dell’anarchico Pinelli” di Enrico Baj, un pezzo iconico che affronta tematiche di grande rilevanza sociale. Questo lavoro, che ha suscitato dibattiti e discussioni nel corso degli anni, rappresenta un punto caldo della nostra storia recente. L’installazione di quest’opera si preannuncia come un evento di grande impatto per la galleria.

Tempistiche e aspettative

La chiusura è prevista per un periodo di tempo non specificato, ma le aspettative sono alte. I lavori dovrebbero terminare in autunno, con una riapertura che promette di sorprendere. “Vogliamo che ogni visitatore viva un’esperienza unica e indimenticabile,” aggiunge il curatore della galleria.

Un appello alla curiosità

La domanda che sorge spontanea è: come cambierà la galleria al termine dei lavori? Quali nuove opere verranno esposte? La curiosità è palpabile e le aspettative crescono di giorno in giorno. I cittadini milanesi e i visitatori sono invitati a seguire gli sviluppi, nella speranza di scoprire un museo che evolve e si rinnova.