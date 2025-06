Innovazione digitale e competitività: il futuro delle imprese lombarde nel 2025

Al Palazzo Lombardia si discute di innovazione digitale e sostenibilità per le imprese locali.

Al 39° piano di Palazzo Lombardia, l’aria vibrante della trasformazione digitale pervade il panorama imprenditoriale lombardo. L’evento “La leva dell’innovazione per la competitività delle imprese lombarde” ha unito istituzioni, esperti e aziende, creando un palcoscenico per discutere il futuro della manifattura regionale. M.I.A. Lombardia, l’European Digital Innovation Hub, si erge al centro della scena, dimostrando in soli diciotto mesi di essere un catalizzatore cruciale per la transizione digitale e sostenibile delle imprese locali.

Il contesto di M.I.A. Lombardia

M.I.A. Lombardia nasce all’interno del Programma Europa Digitale dell’Unione Europea, volto a creare una rete di poli di innovazione digitale per accelerare la trasformazione delle PMI. La Lombardia, fulcro della manifattura europea e tra i maggiori produttori di PIL dell’UE, si configura come un laboratorio ideale per testare questo modello di supporto alle aziende.

L’impegno della Regione Lombardia è stato sottolineato dall’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, che ha affermato che la digitalizzazione è una leva strategica per la competitività delle aziende lombarde. Significativa è stata anche la testimonianza di Giulio Gallera, Presidente della Commissione speciale PNRR, che ha evidenziato l’importanza di coordinare le risorse europee con quelle regionali per massimizzare l’impatto degli investimenti in innovazione.

Successi e testimonianze

Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center Industria 4.0, ha dichiarato: “M.I.A. Lombardia ha l’obiettivo di supportare le aziende nell’adozione delle tecnologie digitali emergenti”. I numeri parlano chiaro: “In questi 18 mesi abbiamo raggiunto oltre 660 aziende lombarde, di cui più del 90% piccole e medie, il cuore pulsante della nostra economia”.

Le aziende presenti hanno portato testimonianze di come la digitalizzazione non sia solo una necessità, ma un’opportunità concreta. Tra i casi emersi, quello di Social Thingum, che ha implementato servizi di cybersecurity attraverso EDI Confcommercio, dimostra come la sicurezza informatica sia diventata un asset strategico per le imprese moderne.

Innovazione e intelligenza artificiale

Un altro esempio significativo è Carsaniga Srl, che, grazie a Confartigianato Lombardia, ha visto crescere la propria maturità digitale attraverso un assessment. Questo percorso ha tracciato un progetto di sviluppo aziendale e ha permesso all’azienda di partecipare con successo a un bando regionale. L’ottimizzazione dei flussi di lavoro con un magazzino verticale digitalizzato ha portato a una riduzione dei tempi di consegna del 10-15%.

Particolare attenzione è stata dedicata all’intelligenza artificiale generativa, come dimostrato da Vergani e Gasco, che ha collaborato con CNA Lombardia, e Blu Elettro, che ha beneficiato di un assessment di trasformazione digitale, identificando numerose iniziative per il futuro dell’azienda.

Un futuro promettente

È emerso chiaramente che le aziende che si rivolgono a M.I.A. Lombardia non sono in difficoltà; al contrario, sono realtà già performanti che decidono di investire per consolidare e ampliare la propria competitività. “Abbiamo osservato un grande interesse da parte delle imprese con un buon grado di maturità digitale, pronte a fronteggiare le sfide tecnologiche” ha concluso Stefano Poliani, Presidente di Digital Innovation Hub.

Il successo di questi primi diciotto mesi ha spinto i responsabili del progetto a pensare al futuro. Taisch ha rivelato che “il numero di aziende che si rivolge a noi è in continua crescita”, sottolineando l’importanza di chiedere sostegno a Bruxelles per una fase 2 del progetto.

L’evento si è chiuso con un cocktail di networking, un’opportunità per imprenditori di confrontarsi e creare sinergie, il valore aggiunto di iniziative come questa. “Le imprese hanno bisogno di progetti come questo e sono pronte a coglierne tutte le potenzialità”, ha affermato Poliani, confermando che la Lombardia continua a essere un terreno fertile per l’innovazione e la crescita digitale.