Il Campanile di Cantalupo si oppone al piano di discarica Baraggia a Cerro Maggiore

Il circolo Il Campanile si oppone al progetto di conferimento nell'ex discarica di Cerro Maggiore, invitando la comunità a reagire.

Il circolo culturale Il Campanile di Cantalupo è in prima linea contro il nuovo progetto di conferimento di materiali nell’ex discarica Baraggia di Cerro Maggiore. Questo piano, sostenuto dal Comune, sta sollevando un acceso dibattito, con l’opposizione di vari gruppi, tra cui il Comitato No Discarica e altre forze politiche locali.

La situazione attuale

Il progetto è stato presentato in un Consiglio comunale aperto, svoltosi il 9 giugno 2025, dove si è discusso animatamente della questione. Le istituzioni locali sembrano favorire l’iniziativa, ma la comunità è divisa. Il circolo Il Campanile, presente all’incontro, ha espresso preoccupazione per la scarsa partecipazione dei cittadini: “Questo è un problema che ci riguarda tutti,” hanno dichiarato. “Eppure, Cantalupo era quasi assente.” Un’affermazione che risuona come un grido d’allerta.

Chi sono i protagonisti

Il Comitato No Discarica è emerso come un attore chiave in questa battaglia. Formato da cittadini preoccupati per la salute e l’ambiente, ha mobilitato risorse e sostegno, ma il loro impegno non sembra bastare. Anche il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra si sono schierati contro il progetto, evidenziando la necessità di una maggiore trasparenza e coinvolgimento nella decisione. “Non possiamo rimanere semplici spettatori,” affermano i membri del circolo, sottolineando l’importanza di farsi sentire.

Un appello alla comunità

Il Campanile non si limita a protestare, ma lancia un appello alla comunità: “Dobbiamo essere presenti, informati e attivi nel definire il nostro futuro.” La loro richiesta è chiara: ogni cittadino ha la responsabilità di partecipare al dibattito, di far sentire la propria voce. “Se non ci facciamo sentire ora, quando sarà il momento giusto?” si chiedono, lasciando aperta una domanda cruciale.

Il futuro è incerto

Con l’approvazione del progetto che sembra imminente, l’incertezza regna sovrana. I residenti di Cantalupo si interrogano sul futuro della loro comunità. Le conseguenze ambientali di un eventuale conferimento di materiali nell’ex discarica potrebbero essere devastanti. “Cantalupo, dove sei quando si decide il tuo futuro?” è la domanda che rimbomba tra le strade del paese. Un invito a riflettere, a reagire, a non restare in silenzio di fronte a una questione così rilevante.

Il dibattito è aperto, e la voce del Campanile risuona forte. Resta da vedere se la comunità risponderà a questo appello e come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.