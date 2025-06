Alcione Milano: rinnovi contrattuali che segnano il futuro del club

L'Alcione Milano consolida la sua dirigenza con importanti rinnovi per il futuro.

Il clima è elettrico in casa Alcione Milano. Il club annuncia con entusiasmo il rinnovo e il prolungamento di contratti cruciali per il futuro. Il Segretario Generale Maurizio Stinco, figura chiave nella gestione delle dinamiche interne, continua la sua avventura. Un accordo che segna una tappa fondamentale, non solo per la continuità, ma anche per la crescita del club.

Il rinnovo di Maurizio Stinco

Stinco ha dimostrato, nella scorsa stagione, una conoscenza profonda delle sfide calcistiche e amministrative. La sua dedizione e professionalità hanno colpito tutti, rendendolo un punto di riferimento in un ambiente competitivo. “Siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo”, ha dichiarato Stinco, con la determinazione che lo contraddistingue. La conferma di questa carica è un chiaro segnale: l’Alcione punta a fare sul serio.

Riccardo Bellotti e il Settore Giovanile

Non si ferma qui la marcia dell’Alcione. La società ha ufficializzato anche il rinnovo di Riccardo Bellotti come Responsabile del Settore Giovanile. “Investire nei giovani è una missione che portiamo nel cuore”, afferma Bellotti, il quale ha guidato il settore a traguardi storici. La vittoria dello Scudetto con l’Under 19 Nazionale, insieme ad altri tre titoli regionali, testimonia il lavoro eccellente svolto. La fiducia riposta in lui è stata ripagata e il club continua a puntare forte sui talenti emergenti.

Matteo Mavilla e la direzione sportiva

Un altro tassello fondamentale è il rinnovo del Direttore Sportivo Matteo Mavilla. “Insieme possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi”, ha dichiarato Mavilla, sottolineando il percorso di crescita intrapreso dal 2021. La sua gestione ha portato l’Alcione a traguardi storici, dalla promozione in Serie C ai successi nei playoff di Serie D. Il club, con questa conferma, si prepara a consolidare la sua posizione nel panorama calcistico professionistico.

Giovanni Cusatis e la Prima Squadra

La società ha deciso di proseguire il rapporto con il mister Giovanni Cusatis, un allenatore che ha saputo portare il club a essere protagonista in Serie C. “La fiducia reciproca è alla base del nostro lavoro”, afferma Cusatis. Con lui, confermato anche tutto lo staff tecnico, l’Alcione punta a costruire una squadra sempre più competitiva. Le ambizioni sono alte e i progetti di crescita non si fermano.

Innovazione e sport giovanile

Una nota di merito va al progetto educativo “Progetto Tutor”, che, grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, supporta i giovani atleti nel coniugare sport e studio. “Dobbiamo formare non solo atleti, ma anche persone”, commenta un rappresentante del club. Questo approccio è essenziale per garantire un futuro solido ai giovani sportivi.

Supporto al club e investimenti

Il Presidente Giulio Gallazzi e il CEO di Banca del Fucino, Francesco Maiolini, hanno visitato recentemente il centro di allenamento. La Banca ha sempre sostenuto l’Alcione, contribuendo alla sua ascesa dal dilettantismo al professionismo. Questo supporto è vitale per la crescita della società.

Conclusioni in sospeso

Infine, l’Alcione si congratula con Nob-Imatra, sponsor della Prima Squadra, per l’importante investimento di 5 milioni di euro. Una mossa che promette di portare innovazione e nuovi sviluppi. Quali saranno i prossimi passi del club? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: l’Alcione Milano non ha intenzione di fermarsi.