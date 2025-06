Rho attiva Alert System® per garantire la sicurezza dei cittadini nel 2025

Il Comune di Rho ha attivato Alert System®, una piattaforma per gestire emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini.

Rho si prepara a una vera e propria rivoluzione nella gestione delle emergenze. Con l’attivazione di Alert System®, il Comune ha messo a punto uno strumento capace di informare rapidamente i cittadini su eventuali situazioni di pericolo. La sicurezza non è più un’opzione, ma una priorità assoluta per l’amministrazione. Questo servizio innovativo, attivo 24 ore su 24, promette di raggiungere ogni angolo della città, garantendo informazioni tempestive e dettagliate.

Un sistema all’avanguardia

Alert System® è frutto della tecnologia moderna, capace di generare più di duecentomila chiamate ogni ora. Una rete di ventisei centrali, sempre operative, permette di inviare avvisi a residenti, pendolari, studenti e proprietari di immobili in tempo reale. Che si tratti di maltempo estremo, incendi o blackout, i cittadini di Rho potranno ricevere istruzioni chiare su come agire in caso di emergenza.

Come registrarsi al servizio

Iscriversi ad Alert System® è un gioco da ragazzi. Basta visitare il portale dedicato e inserire i propri contatti. Riceverete una chiamata che fornisce un codice di verifica. Una volta confermata l’iscrizione, il numero sarà registrato nella banca dati, pronto a ricevere informazioni cruciali nei momenti di crisi. Una comodità che non può passare inosservata.

La voce dell’assessore

«La sicurezza di chi vive, lavora o studia nella nostra città è da sempre la nostra priorità assoluta», afferma Emiliana Brognoli, assessore alla Protezione Civile. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di questo nuovo servizio. «Con Alert System® abbiamo uno strumento in grado di raggiungere in pochi minuti decine di migliaia di persone, fornendo istruzioni chiare e tempestive per affrontare qualsiasi criticità.»

Un passo avanti per la comunità

Il potere di un’informazione rapida e diretta può salvare vite. Questa è la filosofia che sta dietro a Alert System®. L’idea è chiara: garantire che ogni cittadino sia informato e preparato ad affrontare le emergenze. Non è solo un sistema di messaggistica, è una rete di protezione. E l’invito dell’assessore è chiaro: è fondamentale che tutti si registrino. Bastano pochi clic per contribuire alla sicurezza collettiva.

Rimangono però alcune domande aperte. Come reagiranno i cittadini a questa nuova iniziativa? Saranno pronti a utilizzare questo strumento innovativo? Rho ha fatto un grande passo avanti, ma ora l’attenzione si sposta sulla risposta della comunità. Solo il tempo dirà se Alert System® diventerà un elemento fondamentale nella vita quotidiana di Rho.