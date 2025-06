Milano Pride 2025: una marcia per i diritti e l’inclusione

Il Milano Pride 2025 si prepara a marciare per i diritti, unendosi alla lotta globale contro l'oppressione.

Il Milano Pride si avvicina, e il 28 giugno la città è pronta a riempirsi di colori e voci. Quest’anno, il messaggio è chiaro: i diritti non si fermano, nemmeno di fronte ai divieti. La parata partirà dalla Stazione Centrale e si snoderà fino all’Arco della Pace, un percorso simbolico per rivendicare libertà e uguaglianza.

Una marcia di solidarietà

La realtà di Milano non marcia da sola. A Budapest, il governo ha imposto il divieto alla manifestazione, ma la comunità LGBTQIA+ non si arrende. Anzi, sfilerà clandestinamente, un atto di coraggio che Milano vuole supportare. Un gemellaggio simbolico segnerà l’accoglienza di una delegazione ungherese, un gesto per dare voce a chi viene messo a tacere.

Volti noti e battaglie aperte

Il Pride non è solo una sfilata; è un momento di riflessione. In piazza, si alterneranno volti noti del panorama musicale e dello spettacolo. Michele Bravi, Orietta Berti, Ambra Angiolini e tanti altri si uniscono alla causa, portando le loro storie e le loro battaglie. Le associazioni e gli attivisti parleranno di diritti, di lotte ancora da combattere, di disuguaglianze che non si fermano.

Il Rainbow Social Fund

Non solo festa, ma anche impegno. Con il Rainbow Social Fund, si raccolgono risorse per aiutare le persone più vulnerabili e combattere le discriminazioni. È un atto di cura e inclusione, un modo per dire che la comunità non lascia indietro nessuno. Le sfide sono molte, ma la determinazione è forte. In questa marcia, ogni passo conta.

Un messaggio di speranza

Il Milano Pride è un faro di speranza. Nonostante le avversità, la comunità si unisce, più forte che mai. La parata non è solo un evento, è un movimento. E mentre la città si prepara a celebrare, ci si chiede: quali saranno i prossimi passi? Come continueremo a lottare per i diritti di tutti? Queste domande rimangono aperte, pronte ad accompagnare ogni partecipante in questo viaggio di resistenza e inclusione.