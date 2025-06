Lombardia ignora lo smog e respinge il blocco dei diesel Euro 5 nel 2025

La Lombardia ignora lo smog e decide di non fermare i diesel Euro 5, creando polemiche e contrasti politici.

In Lombardia, una decisione controversa scuote il panorama politico e ambientale. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che chiede di non attuare il blocco dei veicoli diesel Euro 5, previsto per ottobre. Questa scelta, firmata dal leghista Alessandro Corbetta, arriva in un contesto di smog e inquinamento che affligge la regione da anni.

Una mozione all’insegna del dialogo

Il messaggio è chiaro: le politiche ambientali europee e milanesi non soddisfano le esigenze della Lombardia. La destra sostiene che il divieto rischia di danneggiare cittadini, lavoratori e imprese, senza apportare reali benefici per l’ambiente. Secondo Corbetta, il bacino padano non può essere paragonato ad altre aree d’Europa, data la sua densità di popolazione e le condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Rivendicazioni e accuse

La mozione chiede un ripensamento radicale delle politiche vigenti: più dialogo con Bruxelles, maggiori investimenti dallo Stato e meno rigidità nei divieti. Mentre a Roma si discute un emendamento per congelare il blocco, a Milano la battaglia si fa politica. La destra accusa l’amministrazione Sala di un ambientalismo di parte, che non tiene conto delle reali problematiche della regione.

Il confronto politico infuocato

La Commissione Europea ha già preso posizione, denunciando l’Italia per immobilismo ambientale. Ma la Lega e i suoi alleati rispondono all’attacco, sostenendo che l’approccio attuale è ideologico e poco realistico. Il rischio, avverte Corbetta, è di colpire 1,5 milioni di proprietari di veicoli ancora funzionanti. Una situazione insostenibile, secondo la destra.

Le voci del centrosinistra

Dall’altra parte, il centrosinistra lancia l’allerta: ritardare l’implementazione del divieto significa condannare la Lombardia a rimanere tra le aree più inquinate d’Europa. Le tensioni politiche si intensificano mentre i cittadini continuano a respirare aria malsana. Una battaglia che va oltre il semplice dibattito politico, toccando da vicino la vita quotidiana delle persone.

Un futuro incerto

In questo scenario, le domande rimangono senza risposta. Quali saranno le conseguenze di questa decisione? Come reagirà l’opinione pubblica? La Lombardia si trova a un bivio: continuare a ignorare l’inquinamento o affrontare la questione con decisione. La tensione è palpabile e il futuro è tutto da scrivere. Gli sviluppi di questa vicenda sono attesi con grande interesse.