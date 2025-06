Legnano celebra la raccolta di plasma con oltre 738 sacche donate

La raccolta di plasma a Legnano ha superato le 700 unità, un risultato significativo per la salute pubblica.

A Legnano, la nuova iniziativa di raccolta plasma ha preso piede con risultati sorprendenti. Dall’avvio del servizio il 3 febbraio 2025, sono state raccolte ben 738 sacche di plasma, un contributo fondamentale per il sistema sanitario locale.

Un impegno congiunto per la salute

La partenza di questo progetto non è stata casuale. AVIS e ASST Ovest Milanese hanno unito le forze, gettando le basi per un’organizzazione che ha richiesto un notevole sforzo. Un lavoro di squadra che ha portato a risultati tangibili. Francesco Laurelli, direttore generale dell’ASST, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “La promozione della donazione di plasma è una priorità strategica per l’autosufficienza nazionale nei farmaci plasmaderivati”. Un obiettivo chiaro, essenziale per ridurre la dipendenza da forniture estere.

Numeri che parlano chiaro

In soli quattro mesi, la sede AVIS di Legnano ha contribuito in modo significativo al totale di 1.585 unità di plasma raccolte dalla ASST dall’inizio dell’anno. Un incremento rispetto alle 941 sacche dello stesso periodo nel 2024. Una crescita senza precedenti, che mette in evidenza l’importanza della donazione di plasma nel contesto attuale.

Chi può donare plasma?

La donazione di plasma si rivela particolarmente utile per diverse categorie di donatori. Donatrici in età fertile possono alternare la donazione di sangue intero con quella di plasma, mentre i donatori con emoglobina bassa hanno la possibilità di contribuire con valori di Hb ≥ 125 g/L per gli uomini e ≥ 115 g/L per le donne. Inoltre, i donatori di gruppo sanguigno AB sono considerati donatori universali di plasma, cruciali in situazioni di emergenza.

Un gesto di valore civico

“Donare plasma è un gesto di alto valore civico e sanitario” commenta la dottoressa Irene Cuppari, direttore del Centro Trasfusionale. Un gesto che non solo salva vite, ma richiede anche tempi di recupero più rapidi rispetto alla donazione di sangue intero. Questo è il messaggio che si vuole trasmettere ai cittadini: un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Il futuro della donazione di plasma

La situazione attuale lascia spazio a interrogativi sul futuro della donazione di plasma in Italia. Riuscirà il nostro Paese a raggiungere l’autosufficienza nella produzione di farmaci? E come reagiranno i cittadini di fronte a questa chiamata? La risposta è nelle mani di tutti noi. La sede AVIS di Legnano è pronta a continuare questa battaglia, ma ha bisogno del supporto della comunità.