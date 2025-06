La riqualificazione del Corvetto a Milano trasforma il quartiere in un’oasi di vivibilità

La riqualificazione del Corvetto promette spazi più vivibili e sostenibili per i cittadini.

Inizia un’importante trasformazione del quartiere Corvetto a Milano, un cambiamento che promette di riscrivere il volto di un’area fino a oggi dominata dal traffico. Grazie a un progetto di riqualificazione, gli spazi pubblici saranno rivisitati per offrire maggiore vivibilità agli abitanti, con l’inserimento di aree verdi, zone per il gioco e percorsi pedonali.

Partenza dei lavori in via Sile

Il cantiere si apre con i lavori in via Sile, che partiranno nei prossimi giorni, seguiti da quelli di via Gamboloita e dello spazio all’incrocio con via Polesine. Queste aree, attualmente poco accoglienti e prevalentemente asfaltate, si trasformeranno in luoghi più confortevoli e vivibili.

Un progetto ampio e articolato

La riqualificazione prevede interventi significativi anche in via Oglio, via Mincio, e nella piazzetta interna all’isolato accessibile da via Mincio. Il mercato di piazzale Ferrara, altro luogo simbolo del quartiere, sarà ristrutturato e rinnovato, restituendolo alla comunità come spazio per il commercio e la socialità.

Un investimento importante per il futuro

Con un investimento complessivo di oltre 4,7 milioni di euro, il progetto è realizzato dallo Studio FZ Ferrari Milano. Gli assessori coinvolti hanno evidenziato l’importanza di rendere la città più inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini, promuovendo spazi pedonali senza compromettere la viabilità.

Progettazione e funzionalità

Il piano di rigenerazione include il rialzamento della sede stradale in alcune vie, che sarà portata all’altezza dei marciapiedi per migliorare la sicurezza. Lungo via Sile, ad esempio, sarà creato un marciapiede ampio fino a 6 metri, arricchito da una ventina di nuovi alberi, mentre via Oglio vedrà l’apertura di un’area attualmente recintata, aumentando il numero di posti auto e moto.

Spazi verdi e aree giochi

Non mancano i progetti per l’inclusione di aree giochi per bambini e spazi per la convivialità. A questo scopo, sarà realizzato un playground di circa 4.000 mq, che offrirà pavimentazione antitrauma e giochi disegnati a terra. La nuova area pedonale sarà circondata da aiuole e panchine, creando un ambiente accogliente per famiglie e passanti.

Il mercato di piazzale Ferrara: un simbolo da riqualificare

Il mercato coperto di piazzale Ferrara, aperto dal 1949, verrà ristrutturato per riportarlo al suo antico splendore. Mentre la struttura manterrà la sua forma originale, verranno rifatti copertura e pavimentazione, portando l’edificio a una classe energetica A con l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Un futuro sostenibile per il Corvetto

Concludendo il progetto, gli interventi previsti dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 includeranno la trasformazione dell’area attualmente adibita a parcheggio lungo via Mincio, che diventerà una piazza attrezzata con giardini e aree sportive.

Il piano di riqualificazione non solo migliorerà l’aspetto del quartiere, ma contribuirà a creare un ambiente urbano più sostenibile e vivibile, dove i cittadini possano godere di spazi verdi e socialità. Un cambiamento atteso e necessario per il Corvetto, dove l’attenzione alle esigenze della comunità è finalmente al centro dell’attenzione.