Il piano ambizioso per il rilancio dell’Agorà di Milano nel 2025

Un nuovo progetto potrebbe riportare alla vita l'Agorà di Milano, simbolo di sport e cultura.

Un nuovo progetto si profila all’orizzonte per ridare vita all’Agorà, il palazzetto del ghiaccio situato in via dei Ciclamini, nel quartiere Lorenteggio di Milano. Da quando ha chiuso nel 2023, l’impianto è diventato un triste simbolo di abbandono. Ma ora, la società Ice Friends Srl ha presentato un piano ambizioso per rilanciarlo, un piano che sta suscitando grande attesa.

Il progetto di Ice Friends Srl

Il 9 giugno scorso, presso Palazzo Marino, Ice Friends Srl ha esposto la sua proposta per il rilancio della struttura. La proposta è ora sotto esame tecnico e, se ritenuta di interesse, si procederà con una gara pubblica. Il piano prevede di mantenere la destinazione sportiva del palazzetto, un elemento cruciale per il quartiere e per la città di Milano.

“Accogliamo con entusiasmo questa proposta, che adesso dovrà essere valutata. La speranza è che possa portarci a riaprire il prima possibile l’edificio che nella sua storia è stato un presidio sociale, sportivo e culturale per il quartiere”, ha commentato Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano. Le sue parole risuonano come un invito a sperare che l’Agorà possa tornare a essere un luogo di incontro e attività per i cittadini.

Un passato glorioso e un presente problematico

Non è la prima volta che si cerca di risollevare l’Agorà. Nel 2024, un’altra proposta privata era emersa, ma si era arenata dopo i primi contatti, fermandosi nella fase istruttoria. Oggi, l’immobile torna a far parlare di sé, ma non per motivi di riqualificazione. Solo a maggio, in una settimana si sono registrati due incendi, oltre a continui episodi di occupazione abusiva e vandalismo. La situazione di sicurezza è allarmante.

Inaugurato nel 1989, questo impianto ha rappresentato per anni un punto di riferimento per eventi sportivi e culturali. Oggi, invece, è ridotto a un guscio vuoto. La comunità si interroga: come sarà possibile tornare a riempire di vita questo spazio? La proposta attuale offre una nuova speranza, ma la strada per il rilancio è ancora lunga e piena di incognite.

Le aspettative della comunità

La riapertura dell’Agorà è attesa da molti. I cittadini, i giovani sportivi, e le famiglie della zona vedono in questo progetto una possibilità di rinascita. In un momento in cui il benessere sociale è fondamentale, avere un centro sportivo attivo e funzionale potrebbe fare la differenza. Ma riuscirà il piano attuale a superare le difficoltà che hanno ostacolato i tentativi precedenti?

Lo sguardo è ora puntato su Palazzo Marino e sulle decisioni che verranno prese. La speranza è che l’Agorà possa tornare a brillare come un tempo, ma le incognite rimangono. E la comunità attende con trepidazione gli sviluppi futuri di questa vicenda che la riguarda da vicino.