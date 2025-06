Emergenza al Politecnico di Milano: evacuazione per rischio esplosione

Un frigorifero danneggiato nel laboratorio di chimica del Politecnico di Milano ha scatenato un intervento urgente dei vigili del fuoco.

Un’emergenza sta avvenendo in questi momenti presso il Politecnico di Milano. La situazione è critica: l’edificio è stato evacuato e la zona isolata per garantire la sicurezza di tutti. I vigili del fuoco sono sul posto per gestire una potenziale deflagrazione causata dalla rottura di un frigorifero contenente sali di diazonio.

Il contesto dell’intervento

La rottura del frigorifero, avvenuta nel laboratorio di chimica di via Mancinelli 7, ha immediatamente sollevato allerta. I sali di diazonio, noti per la loro instabilità, possono innescare reazioni esplosive se non trattati con cautela. È scattato l’allerta e le operazioni di evacuazione sono state rapide e precise.

Le operazioni in corso

I tecnici del Nucleo NBCR dei vigili del fuoco, specializzati in materiali pericolosi, sono già sul campo. Insieme agli artificieri dei carabinieri, stanno valutando la situazione per garantire che ogni rischio venga neutralizzato. La scena è tesa, ma controllata. “Siamo qui per garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo”, afferma un responsabile presente sul posto.

La bonifica e la messa in sicurezza

Intanto, sono iniziate le delicate operazioni di bonifica del frigorifero danneggiato. Un’operazione che richiede massima attenzione e precisione. “Dobbiamo assicurarci che non ci siano residui pericolosi”, continua il tecnico. Una volta che il frigorifero sarà messo in sicurezza, si procederà con il brillamento controllato dei sali. Una misura necessaria per evitare qualsiasi possibilità di esplosione.

Le conseguenze dell’incidente

Il Politecnico di Milano, una delle istituzioni educative più prestigiose del paese, si trova ora al centro di un intervento di emergenza. Le attività nella zona sono state sospese e gli studenti e il personale sono stati allontanati in sicurezza. Le autorità locali monitorano la situazione, mentre la notizia rimbalza tra i cittadini milanesi e i media.

La situazione attuale

Al momento, l’intervento è ancora in corso. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per completare la bonifica. La scena è drammatica, con un forte dispiegamento di forze sul campo. Un evento che, si spera, si risolva senza ulteriori complicazioni. Gli occhi di tutti sono puntati su Milano, in attesa di sviluppi.