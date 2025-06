Diego Piemontese presenta ‘Come Maradona’: lo spettacolo che fa ridere e riflettere ad Arese

Scopri Come Maradona, lo spettacolo che combina risate e riflessioni sulla vita moderna.

Venerdì 20 giugno alle 21:15, il Centro civico Agorà di Arese ospita uno spettacolo di stand-up comedy imperdibile: “Come Maradona”. Un evento che si preannuncia carico di risate e spunti di riflessione, capace di toccare temi attuali e profondi, tutto attraverso la lente ironica di Diego Piemontese.

La trama avvincente dello spettacolo

Diego, il protagonista, si trova a confrontarsi con il precariato come stile di vita, gli sconti del supermercato considerati uno sport olimpico e le centrifughe a 9 euro come atti di fede. Ma c’è di più. Nonostante non abbia mai giocato a calcio e non possa nemmeno avvicinarsi al talento di Maradona, si ritrova a dire spesso: “Come Maradona”. Un’affermazione che riassume la sua ricerca di un’identità, di un senso di appartenenza in un mondo sempre più frenetico e difficile.

Risate e riflessioni: un mix unico

“Come Maradona” non è solo un semplice spettacolo comico. È un piccolo viaggio tra figurine, crisi climatiche, case impossibili da affittare e quella voglia matta di sentirsi meno soli. Con uno stile fresco, ironico e sincero, Piemontese riesce a rendere i temi più pesanti leggeri, permettendo al pubblico di ridere mentre riflette sulla realtà che lo circonda.

Un evento di grande rilevanza sociale

Questo spettacolo fa parte di una rassegna estiva più ampia, ma si distingue anche come evento speciale del Milano Nord Ovest PRIDE. Questa manifestazione, frutto della collaborazione tra Bollate, Rho, Novate Milanese e le associazioni locali, si impegna a promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+, portando avanti un messaggio di inclusione e sensibilizzazione.

Ingresso libero e gratuito

Un’ottima occasione per trascorrere una serata all’insegna della cultura e della socialità, senza alcun costo. Diego Piemontese promette di intrattenere e far riflettere, offrendo un mix di comicità e serietà che non si dimentica facilmente. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a una serata che si preannuncia indimenticabile.