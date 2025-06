Adam, il bambino palestinese, atterra a Milano per ricevere cure vitali

Adam, un bambino di undici anni, giunge a Milano dopo un drammatico raid aereo in Gaza.

Un volo umanitario atterra a Milano, portando con sé una storia di dolore e speranza. Adam, un bambino palestinese di undici anni, è sopravvissuto a un raid aereo israeliano che ha devastato la sua casa nella Striscia di Gaza, uccidendo il padre e nove dei suoi fratelli. Nella notte tra il 10 e l’11 giugno, Adam è stato accolto all’aeroporto di Linate, pronto a ricevere l’assistenza medica di cui ha disperatamente bisogno.

Il viaggio di Adam verso Milano

Il volo è atterrato esattamente alle 23.06, portando con sé non solo un bambino gravemente ferito, ma anche il peso di una tragedia familiare insopportabile. Accanto a lui, la madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, ha avuto la fortuna di salvarsi, trovandosi al lavoro al Nasser Medical Center nel momento dell’attacco. Le cicatrici visibili sul corpo di Adam raccontano una storia di sopravvivenza, ma anche di un’infanzia spezzata.

Cure specialistiche presso il Niguarda

Adam sarà curato all’ospedale Niguarda di Milano, un centro noto per la sua esperienza nella gestione di traumi complessi. Qui, un’équipe medica specializzata si occuperà delle gravi fratture agli arti che il bambino ha subito. Ma non ci si fermerà solo alle ferite fisiche: sarà garantito anche un supporto psicologico, un percorso di accompagnamento pensato per aiutarlo a fronteggiare i traumi emotivi vissuti. Un esperto in medicina d’urgenza e chirurgia ortopedica ha già preparato un piano di intervento dedicato.

La risposta umanitaria dell’Italia

La presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani all’arrivo di Adam non è stata casuale. “Ha riportato fratture agli arti, ma sarà assistito dai nostri medici. È un gesto concreto in risposta a una tragedia umanitaria che non può lasciarci indifferenti”. Un gesto che sottolinea l’impegno dell’Italia nel garantire assistenza umanitaria e sanitaria a chi ne ha bisogno. Il viaggio di Adam è stato reso possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni tra ministeri e organizzazioni internazionali.

Operazioni di evacuazione in corso

Non è la prima volta che l’Italia si fa portavoce di un’iniziativa simile. Circa 300 pazienti, accompagnati da familiari, sono già stati trasferiti in Italia per ricevere cure. Tra questi, 133 sono bambini. La Farnesina, insieme al ministero della Difesa e alla Protezione Civile, ha messo in atto un sistema di evacuazione che garantisce assistenza continua durante il volo, con personale sanitario dedicato. Gli ospedali italiani coinvolti includono strutture di eccellenza come il Regina Margherita di Torino e il Bambino Gesù di Roma.

Un futuro incerto ma pieno di speranza

Il ministro Tajani ha anche toccato un tema delicato: “Il nostro obiettivo resta quello di costruire una pace duratura”. L’auspicio è quello di arrivare alla creazione di uno Stato palestinese riconosciuto. Una sfida enorme, ma necessaria. Mentre l’Italia continua a garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, Adam rappresenta non solo un caso isolato, ma una speranza per tanti altri bambini che, come lui, stanno vivendo situazioni insostenibili.

Un nuovo inizio per Adam

Per Adam, da oggi, ha inizio un percorso di cura e speranza. Il piccolo, nonostante il dolore fisico e emotivo, ha la possibilità di ricevere le attenzioni necessarie per recuperare. La sua storia è un richiamo alla nostra umanità, un invito a non voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza. Gli sviluppi della sua cura e il supporto che riceverà saranno seguiti con attenzione, in un contesto in cui la pietà e l’azione umanitaria devono sempre prevalere.