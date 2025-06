Concerto per la pace al museo Sutermeister di Legnano: un evento da non perdere

Un pomeriggio di musica e arte per promuovere la pace, al museo Sutermeister di Legnano.

Un evento che promette di scaldare i cuori e le menti. Sabato pomeriggio, il giardino del museo Sutermeister a Legnano diventa il palcoscenico per un concerto dedicato alla pace. “Musiche e parole sulla Pace”, ispirato alle poesie di Gianni Rodari, vedrà in scena il duo composto da Francesco Campanoni e Walter “Walzer” Carluccio. L’appuntamento è fissato per le 17.30, e l’ingresso è libero.

Un evento ricco di significato

Il concerto non è solo un’esibizione musicale, ma un vero e proprio manifesto per la cultura della pace. Durante lo spettacolo, verranno esposti disegni realizzati da bambini e adulti durante un laboratorio artistico, un’iniziativa che ha preso forma in risposta all’imbrattamento del murale della Pace nel sottopasso del Parco Castello. Un modo per unire le forze e dimostrare che l’arte può essere un potente strumento di comunicazione e resistenza.

Un duo d’eccezione

Francesco Campanoni, legnanese doc, è un artista poliedrico. Dal 1979 si dedica all’incisione e alla scultura, mentre dal 1980 si avvicina al mondo del teatro. La sua esperienza gli consente di fondere le varie forme d’arte in uno spettacolo che promette emozioni forti. Insieme a lui, Walter “Walzer” Carluccio, un musicista italo-spagnolo che ha conquistato il pubblico con le sue reinterpretazioni di canzoni classiche e contemporanee. La sua partecipazione a Persia’s Got Talent lo ha reso un nome noto, amato per la sua capacità di animare le feste e coinvolgere il pubblico.

Dettagli dell’evento

In caso di maltempo, il concerto si sposterà nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego, garantendo così che anche le intemperie non possano fermare questo importante evento. L’incontro è parte del programma estivo “La bella estate”, un’iniziativa che mira a promuovere la cultura e la socialità in un periodo in cui la comunità ha bisogno di ritrovarsi e unirsi.

Una comunità che si riunisce

Il giardino del museo diventa quindi un punto di incontro, un luogo dove le persone possono convergere per celebrare la bellezza della musica, dell’arte e della pace. Le parole di Rodari, intrise di speranza e di sogni, risuoneranno tra gli alberi e i colori vivaci delle opere esposte. Questo evento si propone di stimolare riflessioni e discussioni, domande senza risposta che rimangono nell’aria, in attesa di trovare una risposta nei cuori dei presenti.

Un’aspettativa crescente

Si avvicina l’ora e l’attesa cresce. Sarà un pomeriggio indimenticabile, un’opportunità per riflettere sul significato della pace in un mondo che spesso sembra dimenticarlo. La musica di Campanoni e Carluccio, le opere d’arte e la presenza di una comunità unita per un ideale comune promettono di far vibrare le corde più profonde dell’anima. Come reagirà il pubblico? Riuscirà la musica a farci dimenticare, anche solo per un momento, le ansie quotidiane?