Milano si mobilita per il referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno

Il 8 e 9 giugno, Milano si mobilita per il referendum sulla cittadinanza. Ecco cosa c'è da sapere.

A due giorni dai referendum, l’attenzione è tutta rivolta ai seggi che apriranno l’8 e 9 giugno. In particolare, si accende il dibattito sul quesito riguardante la cittadinanza, con una mobilitazione che ha preso piede nel centro di Milano, per invogliare i cittadini a esprimere il proprio voto. L’incontro di mercoledì 4 giugno in Piazza Mercanti ha visto una grande partecipazione di politici e attivisti, tutti uniti per promuovere un Sì.

Un evento di richiamo a Milano

“È il momento di dire Sì. Referendum Cittadinanza”. Questo il messaggio chiaro dell’iniziativa che ha richiamato l’attenzione dei milanesi. Presenti il sindaco Giuseppe Sala e altri esponenti politici come Riccardo Magi, segretario di +Europa, e Lia Quartapelle del Pd. La piazza ha vibrato di entusiasmo e determinazione, con un chiaro obiettivo: portare al voto una cittadinanza più inclusiva.

Le parole del sindaco

Il sindaco Sala ha commentato: “A Milano abbiamo il 21% di residenti non cittadini italiani. Questo referendum è un passo verso una città aperta e cosmopolita”. Un’affermazione forte, che sottolinea l’importanza del voto per il futuro della città. Sala ha poi aggiunto: “Non è semplice arrivare al quorum, ma dobbiamo provarci”. L’invito è rivolto a tutti: “Andate a votare, è un diritto e un dovere”.

Il contrasto con l’immigrazione irregolare

Riccardo Magi ha evidenziato una distinzione fondamentale: “Questo referendum non ha nulla a che vedere con l’immigrazione irregolare. Riguarda persone legali, che sono in regola e che non hanno precedenti penali”. Un tentativo chiaro di sgombrare il campo da confusione e pregiudizi, mentre il dibattito si infiamma. “Questa legge attuale è troppo restrittiva” ha aggiunto, richiamando l’attenzione sulla necessità di cambiare le norme vigenti.

Un’idea di Italia accogliente

Lia Quartapelle ha sottolineato l’importanza del referendum come simbolo di un’idea di Italia diversa. “Vogliamo un’Italia accogliente, dove diritti e doveri siano per tutti”. Un messaggio che risuona forte in un contesto globale dove l’idea di comunità è spesso messa in discussione. E così, il referendum diventa un banco di prova per i valori di apertura e inclusione che Milano rappresenta.

Il countdown è iniziato

Con il giorno del voto che si avvicina, la mobilitazione continua. La piazza è un luogo di incontro, di confronto, di discussione. I cittadini milanesi stanno comprendendo che il loro voto può fare la differenza. Ma riusciranno a superare le barriere del disinteresse e dell’indifferenza? Le urne parleranno. Il 8 e 9 giugno, la cittadinanza milanese è chiamata a un’importante scelta.

Un futuro da costruire insieme

Il referendum rappresenta non solo un’opportunità, ma una vera e propria sfida per un futuro più inclusivo. La battaglia non è solo per il voto, ma per un’idea di società in cui ogni individuo possa sentirsi parte integrante. E mentre i preparativi fervono, il messaggio resta chiaro: la partecipazione è fondamentale. Quale sarà il responso di Milano?