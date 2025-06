La Granfondo Livigno Alé 2025 promette emozioni tra panorami alpini e sfide uniche

Il 28 giugno 2025, Livigno ospiterà la seconda edizione della granfondo livigno alé, un evento che unisce sport e natura.

Il 28 giugno 2025, Livigno diventa il palcoscenico di una manifestazione che promette di non deludere: la 2ª edizione della Granfondo Livigno Alé. Qui, tra paesaggi mozzafiato e sfide avvincenti, si svolgerà una competizione che unisce fatica e spettacolo, attirando ciclisti da ogni dove.

Due tracciati da affrontare

Due tracciati saranno a disposizione dei partecipanti, offrendo percorsi adatti a diversi livelli di preparazione. La partenza è fissata per le 7:00 presso il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, in Via Rasia 999. La strada porta verso l’alto, con il traguardo posizionato in cima al Mottolino, lo stesso punto d’arrivo che ha ospitato la tappa regina del Giro d’Italia 2024, vinta dal fenomeno Tadej Pogacar.

Iscrizioni aperte fino al 23 giugno

Le iscrizioni online sono già aperte e si chiuderanno il 23 giugno 2025. Chiunque volesse essere parte di questa avventura potrà iscriversi anche in loco, ma a un costo maggiorato, il 27 giugno. È un’opportunità da non perdere per chi ama il ciclismo e la bellezza della montagna.

Un’esperienza indimenticabile

La Granfondo Livigno Alé non è solo una gara, è un’esperienza che si vive in quota. I partecipanti si troveranno immersi in un contesto alpino unico, che offre emozioni intense e panorami indimenticabili. L’atmosfera è carica di attesa, con ciclisti che si preparano a dare il massimo, spinti dalla passione per lo sport e dalla bellezza che li circonda.

Un evento che lascia il segno

Questa competizione rappresenta ben più di una semplice sfida fisica: è un momento di aggregazione, di condivisione e di celebrazione della passione per il ciclismo. Gli organizzatori promettono un evento ricco di sorprese e colpi di scena, con la possibilità di assistere a prestazioni straordinarie.

Un futuro da scrivere

Con il countdown già avviato, l’attenzione è alta. Chi vincerà quest’anno? Quali storie verranno scritte sui sentieri di Livigno? Ogni partecipante porta con sé sogni, ambizioni e la voglia di vivere un’avventura indimenticabile. La Granfondo Livigno Alé si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e l’emozione è palpabile.