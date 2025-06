Valentina Cognetta presenta la nuova giunta comunale di Robecchetto con Induno

Il sindaco di Robecchetto con Induno, Valentina Cognetta, annuncia la nuova giunta e le priorità del suo mandato.

Il 9 giugno, durante il primo Consiglio comunale, il nuovo sindaco di Robecchetto con Induno, Valentina Cognetta, ha ufficialmente presentato la sua squadra di governo. Un evento atteso, con un folto pubblico presente in Piazza Libertà. In un clima di entusiasmo e aspettative, il sindaco ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze della comunità e di lavorare per il bene comune.

La composizione della giunta

Antonio Seminara, 68 anni, è stato nominato Vicesindaco. Con una carriera da agente di commercio e una formazione da agrotecnico, avrà il compito di gestire le deleghe su Ecologia, Ambiente, Lavori pubblici e Manutenzioni. Marilisa Morcelli, 55 anni, insegnante e counselor, assume la responsabilità dei Servizi Sociali, delle politiche giovanili e della cultura. La giunta si completa con Marco Apruzzese, 33 anni, e Francesca Delle Stelle, 50 anni, che si occuperanno rispettivamente di Sicurezza e Commercio.

Le priorità del mandato

Nell’illustrare le priorità del suo mandato, il sindaco Cognetta ha messo in evidenza l’intenzione di dare priorità alla sistemazione delle piazze del paese e della frazione. “Vogliamo trasformare quegli spazi in luoghi di aggregazione”, ha affermato. Ma non si ferma qui: si prevede un intervento su sicurezza, servizi per famiglie e anziani, e un’attenzione particolare all’ambiente e al verde pubblico. “Non dimenticheremo le associazioni e i commercianti”, ha aggiunto, confermando la volontà di unire le forze per il bene della comunità.

Un’amministrazione al servizio dei cittadini

Cognetta ha promesso un’amministrazione aperta e trasparente, evidenziando la necessità di abbandonare le rivalità personali e le contrapposizioni ideologiche. “Abbiamo una squadra di persone dedicate alla comunità, pronte a mettersi in gioco”, ha dichiarato. Gli incarichi per i consiglieri comunali sono stati distribuiti per garantire una rappresentanza efficiente e vicina ai cittadini. I temi affrontati spaziano dallo sport all’organizzazione di eventi, con un occhio di riguardo per la salute e i servizi demografici.

La reazione della comunità

La risposta della comunità è stata positiva, con molti cittadini che hanno espresso fiducia nella nuova giunta. “Aspettiamo di vedere i risultati”, ha commentato un residente, sottolineando l’importanza di un’amministrazione che ascolta e agisce. Ma ci sono anche voci critiche che si chiedono se le promesse verranno mantenute, soprattutto riguardo alla sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici.

Un futuro da costruire insieme

La sfida è grande e le aspettative sono alte. Valentina Cognetta ha promesso un ascolto attivo per raccogliere suggerimenti e critiche dai cittadini. “La nostra amministrazione rappresenta tutti, non solo chi ci ha votati”, ha ribadito. Questo approccio potrebbe essere la chiave per rafforzare il senso civico e il legame tra amministrazione e cittadini. La strada da percorrere è lunga, ma il sindaco sembra determinata a portare avanti un cambiamento positivo.