Un servizio che dura da oltre sessant’anni – Guida completa

La generosità della comunità di Parabiago si è manifestata in un evento straordinario, dedicato alla raccolta fondi per il Servizio Cani Guida Lions. Un’iniziativa che non solo ha visto la partecipazione attiva dei cittadini, ma ha anche messo in luce la passione e l’impegno di un’intera associazione per il sostegno ai non vedenti. Un incontro che ha unito divertimento e solidarietà, con il chiaro obiettivo di migliorare la vita di chi vive nella difficoltà.

Un servizio che dura da oltre sessant’anni

Dal 1959, i Lions italiani si dedicano all’addestramento e alla consegna gratuita di cani guida per non vedenti. Un’attività che ha preso forma nel centro di Limbiate, oggi uno dei più importanti d’Europa, capace di formare circa cinquanta cani all’anno. Il percorso di addestramento inizia ben prima, con i cuccioli affidati a famiglie Puppy Walker, che li accudiscono fino al compimento del primo anno di vita. Questo periodo è cruciale: i piccoli animali si abituano alla vita familiare e all’ambiente urbano, preparandosi a un futuro di grande responsabilità.

Il centro di addestramento di Limbiate

Il centro di Limbiate si estende su un’area di 25.000 metri quadrati. Qui si trovano 38 box, ognuno dotato di un giardinetto esterno e una zona interna per accogliere due cani. Non mancano spazi dedicati all’addestramento: due campi e quattro paddock per le attività ludiche. Inoltre, la struttura include una nursery, un’infermeria e una casa accoglienza, che offre vitto e alloggio ai non vedenti durante il periodo di istruzione. Ogni angolo di questo centro è pensato per garantire il massimo comfort e un’educazione adeguata ai cani, che un giorno diventeranno gli occhi di chi non vede.

Un evento di beneficenza che ha unito la comunità

La serata di venerdì ha visto la collaborazione del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini e dell’Associazione Rugby Parabiago, che ha gentilmente messo a disposizione la propria sede. Durante la cena con spettacolo comico, la popolazione è stata invitata a contribuire alla causa. La risposta è stata entusiasta e generosa. Anche chi non ha potuto partecipare ha trovato il modo di aiutare, dimostrando un forte senso di comunità e solidarietà.

Un comico con grande cuore

Un esempio di questa generosità è stato l’intervento del comico Claudio Batta. Ha accettato di ridurre il suo cachet per permettere una donazione più sostanziosa al centro. Una scelta che ha portato un’ondata di risate e gioia, rendendo la serata non solo utile, ma anche memorabile. Il presidente del club, Francesco Munafò, ha ringraziato le autorità e i soci presenti, sottolineando l’importanza di eventi simili per il sostegno alla causa.

Testimonianze di chi vive l’esperienza

La presenza di due famiglie Puppy Walker, con i loro cani, ha aggiunto un tocco speciale alla serata. Hanno condiviso le loro esperienze, facendo toccare con mano l’importanza di crescere un animale che avrà un compito così significativo. “Vedere come questi cani possano cambiare la vita delle persone è qualcosa di indescrivibile”, ha dichiarato una delle famiglie, visibilmente emozionata. La bellezza di formare un cane per aiutare chi ha bisogno è un’esperienza unica.

Guardando al futuro

Il lavoro dei Lions non si ferma qui. C’è sempre bisogno di fondi e di sensibilizzazione. Ogni cane addestrato rappresenta una nuova vita che può affrontare il mondo con maggiore autonomia. La comunità di Parabiago ha dimostrato che, insieme, si possono compiere grandi cose. Resta da chiedersi: quali saranno i prossimi passi per continuare a sostenere questo servizio fondamentale?