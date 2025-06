Un festival sotto il cielo estivo – Guida completa

Il Summer Fun Festival è finalmente alle porte, pronto a trasformare Campione d'Italia in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Dal 20 giugno al 29 a...

Il Summer Fun Festival è finalmente alle porte, pronto a trasformare Campione d’Italia in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Dal 20 giugno al 29 agosto, il piazzale Maestri Campionesi si prepara ad accogliere una rassegna ricca di musica, ballo, arte e intrattenimento, il tutto a ingresso gratuito. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con Casinò di Campione SpA, promette di regalare momenti indimenticabili ai cittadini e ai turisti.

Un festival sotto il cielo estivo

A partire dal 20 giugno, alle 19.00, il festival si apre con un evento da non perdere: il concerto rap di Rickmond Baby, il cui vero nome è Riccardo Lazzati, un artista di casa, capace di coinvolgere il pubblico con il suo ritmo travolgente. Ma non è tutto. Da sabato 21, il festival entra nel vivo con tre serate dedicate allo swing. La All Stars Dixieland Orchestra si esibirà il 21 giugno alle 21.00, seguita dagli Hot Gravel Eskimos il 5 luglio e dalla Monday Orchestra il 2 agosto, con ballerini delle scuole lombarde che animeranno il palco.

Gala e concerti imperdibili

Il 12 giugno, l’anteprima del festival è caratterizzata da una cena di gala firmata dallo chef stellato Claudio Sadler. Un menù che unisce tradizione e innovazione, in un evento intitolato “Viaggio tra le Stelle di Sadler”. Un assaggio di ciò che attende i partecipanti durante l’estate. Il 26 giugno, il pianista Matthew Lee promette di scaldare l’atmosfera con un live che combina tecnica e adrenalina, mentre il 9 luglio sarà la volta della BLASCOLIGA Band, un tributo ai grandi della musica italiana come Ligabue e Vasco Rossi.

Serate di pura energia

Non mancheranno serate dedicate ai fan del rock. Il 25 luglio, gli Hell Riders, noti per il loro sound heavy metal, infiammeranno il palco. Con il carismatico frontman Davide Girardi, il gruppo originario di Campione d’Italia porterà sul palco special guests di eccezione. E per chi ama ballare, due serate con DJ set sono in programma l’8 e il 22 agosto, promettendo un mix di beat e atmosfera coinvolgente.

Arte e tradizione in mostra

Oltre alla musica, il festival offre anche momenti di cultura. Tre mostre si svolgeranno presso la Galleria Civica “Don Sandro Vitalini” tra giugno e agosto, arricchendo ulteriormente l’offerta di intrattenimento. E per chi ama le emozioni forti, a settembre si svolgerà la rievocazione storica del Circuito 1937 di Campione, un omaggio alla tradizione motoristica che ha reso la località famosa a livello internazionale.

Un’estate da non perdere

Il Summer Fun Festival rappresenta un’opportunità unica per vivere appieno la bellezza di Campione d’Italia, immersi in un’atmosfera festosa e vibrante. La location, tra lago e montagna, offre uno scenario incantevole per ogni evento. Il festival è accessibile anche via lago, con imbarcazioni pubbliche e private che garantiscono un accesso facile e diretto.

Le date sono segnate, l’estate è alle porte. Campione d’Italia è pronta a regalare un’estate indimenticabile, ricca di musica, arte e divertimento. Gli eventi si susseguiranno senza sosta, lasciando spazio a momenti di pura gioia e condivisione. Non resta che prepararsi a vivere queste emozioni.