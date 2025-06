Processo Visibilia rinviato al 15 luglio: tensioni e sviluppi clamorosi

Il processo Visibilia, che vede coinvolta Daniela Santanchè, è stato rinviato, portando nuove tensioni e sviluppi.

Il processo milanese per falso in bilancio legato al caso Visibilia è stato rinviato al 15 luglio. In ballo c’è Daniela Santanchè, insieme ad altri 16 indagati. La decisione del Tribunale arriva dopo che alcune eccezioni presentate dalle difese sono state accolte, in particolare quelle relative a due capi d’imputazione modificati dalla procura. Una mossa che cambia le carte in tavola e accende i riflettori su questo caso controverso.

Nuove contestazioni e strategie difensive

La vera novità riguarda l’inserimento di nuove contestazioni, che includono il bilancio consolidato del gruppo Visibilia per gli anni 2021 e 2022. I legali di nove imputati, tra cui spiccano nomi noti come Dimitri Kunz, compagno della ministra Santanchè, e Fiorella Garnero, sorella della senatrice, ora hanno la possibilità di valutare riti alternativi. Patteggiamenti e abbreviazioni sono sul tavolo e le difese si preparano a muoversi con cautela.

Attesa per l’udienza del 15 luglio

Alla fine dell’udienza, la pubblica ministero Marina Gravina ha chiesto se il dibattimento potrà iniziare il 15 luglio. Ma il presidente del collegio giudicante, Giuseppe Cernuto, ha fatto sapere che non ci sono certezze. Un cambio di due giudici potrebbe infatti rimandare ulteriormente l’inizio del dibattimento, con la pausa estiva che incombe. In questo contesto, la tensione è palpabile e le aspettative sono alte.

Un caso sotto i riflettori

Le difese, che si sono attrezzate per affrontare questo nuovo scenario, comunicheranno le loro scelte il prossimo 15 luglio. La fase dibattimentale dovrebbe riprendere in quella data, a meno che imprevisti legati alla composizione del collegio non costringano a un ulteriore rinvio. Le domande rimangono senza risposta: quali strategie adotteranno gli avvocati? E quali saranno le conseguenze di queste nuove contestazioni? Il pubblico attende con ansia.

Questo caso, che già presenta molteplici sfaccettature e colpi di scena, non smette di sorprendere. L’attenzione resta alta, e il 15 luglio potrebbe rivelarsi un giorno cruciale nella saga di Visibilia e dei suoi protagonisti.