Milano ospita un incontro cruciale sulla prevenzione oncologica il 19 giugno 2025

Il 19 giugno, Milano ospiterà un incontro cruciale sulla prevenzione oncologica, con esperti del settore.

Il 19 giugno si svolgerà un incontro fondamentale sulla prevenzione oncologica, un evento che promette di attrarre l’attenzione di molti cittadini e professionisti del settore. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso il Circolo ACLI Lambrate, in via Conte Rosso, 5. Questo incontro, intitolato “Incontro sulla prevenzione oncologica”, si inserisce nel contesto della presentazione del libro “Da Ippocrate a Veronesi” di Osmano Cifaldi Contini, un’opera che ripercorre l’evoluzione della medicina e il ruolo cruciale della prevenzione per la salute pubblica.

Un evento di grande rilevanza

Il meeting milanese si preannuncia come un’occasione unica per discutere temi di rilevante importanza. Saranno presenti nomi illustri del panorama medico-scientifico italiano, tra cui il dottor Fausto Chiesa, oncologo di fama e ex vice direttore scientifico dell’IEO, e la professoressa Chiara Casadio. Accanto a loro, il dottor Roberto Bruschini, vicedirettore della divisione Testa e collo IEO, e la professoressa Caterina Giannitto, radioterapista presso Humanitas e presidentessa dell’associazione “Le perle di Lunia”. Non mancherà Roberto Fronzuti, editore del volume. A moderare la discussione ci sarà la dottoressa Francesca Morelli, una giornalista esperta nel settore.

Partecipazione attiva del pubblico

Ma non sarà solo un momento di ascolto. Il pubblico avrà l’opportunità di intervenire direttamente, porre domande e partecipare attivamente al dibattito. Questa interazione rappresenta un valore aggiunto per chi desidera approfondire il tema della prevenzione oncologica e le nuove frontiere della ricerca e delle terapie. Un’occasione quindi non solo per apprendere, ma anche per contribuire a una conversazione vitale che potrebbe avere ripercussioni significative nella lotta contro il cancro.

Il libro e il suo significato

Il libro “Da Ippocrate a Veronesi” si propone di creare un legame tra la saggezza medica antica e le moderne acquisizioni scientifiche, evidenziando l’importanza di un approccio olistico e preventivo alla salute. La figura di Umberto Veronesi, pioniere nell’oncologia e fervente sostenitore della prevenzione, è centrale nell’opera. I lettori potranno scoprire come la medicina è evoluta nel tempo e quanto sia fondamentale la prevenzione per una vita sana.

Informazioni e prenotazione

Per garantire un’organizzazione ottimale e una partecipazione efficiente, è gradita la prenotazione. È possibile contattare la redazione via email per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto. La lotta contro il cancro passa anche dalla conoscenza e dalla consapevolezza, ed eventi come questo sono essenziali per costruire una comunità informata e reattiva.