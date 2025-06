Le nuove regole per le moto in Area B – Guida completa

Dal 1° ottobre, il divieto di circolazione in Area B si estende anche a motocicli e motorini. Una decisione che si inserisce in un contesto di crescente at...

Dal 1° ottobre, il divieto di circolazione in Area B si estende anche a motocicli e motorini. Una decisione che si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle emissioni inquinanti, con l’introduzione del MoVe-In per i mezzi a due ruote. Ma ci sono esclusioni: i veicoli Euro 0 e 1 a due tempi continueranno a restare fuorilegge in tutta la Lombardia. Una mossa audace, che accende i riflettori su un tema caldo: la salute dei cittadini e la qualità dell’aria.

Le nuove regole per le moto in Area B

A partire dal prossimo autunno, i motocicli a due tempi e i diesel Euro 0 ed Euro 1, notoriamente inquinanti, non potranno più circolare. In un clima di emergenza climatica, il divieto si allarga: dal 2025, le limitazioni toccheranno anche le moto a due tempi Euro 1 e quelle a quattro tempi fino all’Euro 3. Un’azione che mira a ridurre le emissioni di PM10, particolarmente nocive per la salute umana. E non si ferma qui: dal 2028 in poi, anche gli Euro 3 a benzina saranno soggetti a restrizioni, fino ad arrivare nel 2030 a un divieto totale per gli Euro 4. Un panorama in continua evoluzione.

Un confronto europeo

L’implementazione delle nuove norme in Italia si allinea a quanto già accade in altre metropoli europee. A Londra, solo le moto Euro 3 e superiori possono circolare liberamente, mentre a Parigi il divieto per i veicoli Euro 2 è attivo nei giorni feriali dalle 8 alle 20. Madrid ha imposto un divieto totale per le moto inferiori all’Euro 2, e Amsterdam seguirà una strada simile, escludendo i veicoli immatricolati prima del 2011. La questione si fa urgente e complessa: come bilanciare la mobilità e la salute pubblica?

Il MoVe-In: opportunità per i motociclisti

Il MoVe-In rappresenta una possibilità interessante per i motociclisti. Ogni veicolo avrà a disposizione un chilometraggio calcolato in base alle emissioni nocive, permettendo di accedere all’Area B anche a chi non ha un mezzo particolarmente ecologico. Un modo per incentivare l’uso di moto meno inquinanti e, di fatto, un’opportunità per avvicinare i cittadini a scelte più sostenibili. L’Amministrazione comunale sta cercando di rendere il passaggio il meno traumatico possibile. Ma è davvero sufficiente? Cosa accadrà a chi non potrà adattarsi?

Le reazioni dei cittadini

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini milanesi. Da una parte, c’è chi applaude alla decisione, sottolineando l’importanza di un’aria più pulita. Dall’altra, molti motociclisti esprimono preoccupazione per i costi di adeguamento e per la limitazione della mobilità. “Non possiamo sempre sacrificare la nostra libertà di movimento per l’ambiente”, afferma un giovane motociclista, mentre altri auspicano che si trovino soluzioni più equilibrate.

Un futuro da scrivere

La strada è tracciata, ma il percorso è ancora lungo. Le limitazioni alle moto non sono che un passo in un cammino più ampio verso la sostenibilità. Città come Milano si trovano a dover affrontare sfide complesse, in un contesto europeo in cui le politiche ambientali stanno rapidamente cambiando. Quali saranno i prossimi sviluppi? Come si adatteranno i cittadini a queste nuove regole? Il futuro è incerto, ma ciò che è certo è che la battaglia per un’aria più pulita è solo all’inizio.