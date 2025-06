La chiusura di WOW Spazio Fumetto segna la fine di un’era culturale a Milano

Il Museo del Fumetto di Milano chiude, la Fondazione Fossati si ritira per spese insostenibili legate a un trasloco voluto dal Comune.

La Fondazione Franco Fossati ha annunciato la chiusura definitiva di WOW Spazio Fumetto, il museo che ha animato Milano per 14 anni. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social della fondazione, lasciando un segno profondo nella comunità culturale della città.

Un addio inaspettato

“Domenica 15 giugno WOW Spazio Fumetto termina la sua attività”, si legge nel post. La ragione? Un trasloco imposto dal Comune di Milano, che ha costretto la fondazione a lasciare gli spazi entro la data stabilita. “È con grandissimo dispiacere”, continuano i gestori, “che annunciamo il definitivo abbandono di questi ambienti che ci hanno visto crescere e offrire eventi per appassionati e famiglie”.

Le difficoltà burocratiche

La fondazione ha cercato di trovare una soluzione, ma le spese per un trasloco si sono rivelate insostenibili. “Il Comune ci ha chiesto di lasciare gli spazi, ma non possiamo sostenere il peso di un trasloco per poi rientrare pochi mesi dopo”, afferma un portavoce della Fondazione. Questa situazione ha lasciato molti in uno stato di confusione e frustrazione.

Progetti abbandonati

La chiusura arriva in un momento critico, mentre la Fondazione stava preparando diverse mostre e attività per i giovani. “Avremmo dovuto organizzare campus estivi e corsi di fumetto, ma ora non possiamo fare altro che dire addio”, spiega Luigi Bona, presidente della Fondazione. “Siamo stati definiti ‘fumettari con la testa tra le nuvolette’, ma la realtà è ben diversa. Questa è una battaglia di sopravvivenza.”

Un appello alla comunità

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni”, continua Bona. “La petizione che ha raccolto 12mila firme è una testimonianza di quanto questo spazio fosse importante per la comunità.” La speranza è che un Comune o un privato possa prendere in considerazione di collaborare con la Fondazione per trovare una soluzione alternativa.

Il triste finale

La Fondazione non ha potuto fare altro che accettare le decisioni burocratiche e prepararsi a lasciare uno spazio che è stato un punto di riferimento per molti. L’evento di domenica sarà un momento di saluto, un’ultima occasione per celebrare i momenti vissuti insieme, con disegnatori e amici che hanno contribuito a rendere speciale il Museo del Fumetto.

Un futuro incerto

La chiusura di WOW Spazio Fumetto segna la fine di un’era e lascia molti interrogativi aperti. Cosa ne sarà del patrimonio culturale che il museo rappresentava? E soprattutto, quali saranno le prossime mosse della Fondazione Fossati? La comunità osserva con apprensione, in attesa di sviluppi e nuove opportunità.