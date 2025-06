Knights di Legnano: coach Piazza resta al timone per un’altra sfida

I Knights di Legnano si preparano per una nuova stagione con molte aspettative.

Il clima è carico di aspettativa in casa Knights di Legnano. La scorsa stagione ha portato 44 vittorie su 54 partite, un traguardo che ha regalato il secondo posto in classifica e l’accesso alla Final4 di Coppa Italia. Ora, si alza il sipario su una nuova annata, e le prime riconferme sono già arrivate, a cominciare da coach Paolo Piazza.

Riconferma di coach Piazza

Non è una sorpresa: Paolo Piazza rimarrà alla guida della squadra per altre due stagioni. Una scelta che è stata ufficializzata il 13 aprile, un mese prima dell’inizio di questa nuova avventura. La dirigenza, rappresentata da Basilico e Marco Tajana, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da Piazza, che ha saputo trasformare una stagione complicata in una serie di successi.

Un’annata di sfide e trionfi

La stagione scorsa è stata contrassegnata da un bilancio impressionante. 44 vittorie e solo 10 sconfitte, tra amichevoli e partite ufficiali. I Knights hanno dimostrato di avere un potenziale notevole, conquistando la Final4 di Coppa Italia LNP a Roma. Un traguardo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e la voglia di ripetere l’impresa.

Le parole di Basilico

Basilico non nasconde il suo entusiasmo: “La riconferma di Piazza è stata fortemente voluta da me e da Marco Tajana dopo un’ottima stagione. Siamo consapevoli che ripetere quanto fatto sarà difficile, ma abbiamo fiducia nel valore di Piazza e del gruppo che ha creato. Siamo ottimisti”.

Le aspettative per la nuova stagione

La prossima stagione si prospetta ricca di sfide. La dirigenza è realista e sa che mantenere gli stessi standard sarà una vera prova. La coesione del gruppo, il lavoro di coach Piazza e le nuove strategie di mercato saranno cruciali. I tifosi sognano in grande, ma le incertezze sono molte. Come reagirà la squadra di fronte a nuove avversità?

Conclusioni aperte

In un clima di grande attesa, i Knights di Legnano si preparano a dare il via alla nuova stagione. La riconferma di Piazza è solo il primo passo, ma le vere domande rimangono: quali saranno le nuove sfide? E riusciranno a ripetere i successi passati? Solo il tempo potrà dare le risposte, ma l’entusiasmo è palpabile e la voglia di vincere è più forte che mai.